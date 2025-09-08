聽新聞
國慶焰火南投16日試放 多處路段交管
2025雙十國慶焰火在南投，縣府表示，將於南投市貓羅溪畔施放，地點選在道濟禪寺一帶，目前已完成高空氣球定位，並加緊場域整地與動線規畫。為確認觀禮台及各高處觀賞點視角，將於16日晚間8時試放約300顆焰火彈，歷時3至5分鐘。
縣府指出，這是南投首次承辦國慶焰火，以往僅在光復節或燈會施放小規模煙火秀。今年將施放逾3萬發、8至12英吋焰火彈，表演超過30分鐘，並搭配電子音樂，展現年輕動感氛圍。
貓羅溪畔腹地有限，又缺乏高鐵、台鐵等大眾運輸，預期當天車流壅塞。縣府已規畫在易經大學、旺來產業園區設高處觀賞點，並於草屯、名間、南投市設置轉運接駁站，屆時將調度逾200輛遊覽車疏運人潮。
縣府提醒，16日下午6時起，華陽路、環河道路、順溪北路、東閔路、營中路等周邊道路實施交通管制，禁止人車進入，呼籲民眾配合管制與疏導。
