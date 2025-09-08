手勢舞蹈大師首度來台 肢體舞蹈濃縮於指掌間

來自比利時的手勢舞蹈大師伊科諾與格雷斯尚二○二○年共同創立「雙手製造舞團」（Made by Hands），足跡已遍及歐洲五十座城市，所到之處皆引起轟動。此次首度登台演出，更是一票難求。

伊科諾受訪時表示，還沒抵達台灣就得知票券已全數售罄，讓她深受鼓舞，「我第一次在巴黎看到『波麗露』時才十二歲，我的家庭毫無藝術背景，但那一刻我就決定，長大後一定要成為舞者！」她也期盼透過作品，能夠觸動和她一樣沒有藝術背景的觀眾。

談及創作起源，格雷斯尚表示，這個想法誕生於十多年前，一場需要結合電影、戲劇和舞蹈的跨界合作。突然神來一筆，偶然嘗試用手指來表演，卻意外發現「手」可以作為一個「活的微型木偶」。伊科諾補充說：「我們很快發現，手不需要服裝、化妝或表情，卻能傳達出舞者的所有情感」。

伊科諾與格雷斯尚都是受過古典舞蹈訓練的專業表演者，手勢舞蹈不僅是他們創作形式的突破，也藉由手指展現無法駕馭的舞種。格雷斯尚說，我們一直很想嘗試嘻哈或「西城故事」這樣的音樂劇，「透過手指，我們終於圓了這個夢」。

要以手勢舞蹈撐起一整場演出，背後同樣充滿挑戰。伊科諾指出，將大型肢體舞蹈濃縮於指掌之間，需要長時間研究與練習，她與團隊必須反覆觀賞大量舞蹈影片，歷經至少半年時間，逐一研究、挑選並改編適合的動作。

伊科諾與格雷斯尚兩人都是首次來台，談到對台灣的印象，從濕熱的空氣、充滿異國情調街景、花卉植物，到豆花甜湯與海苔等在地美食，都讓他們印象深刻。伊科諾更笑說，台灣人普遍看起來都很年輕，她正努力觀察台灣的飲食文化，是否有「永保年輕」的秘密。

比利時「雙手製造舞團」以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影

