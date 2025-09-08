比利時舞團「從指尖開始」 雙手演繹人類歷史

風靡歐洲的比利時「雙手製造舞團」，在中國信託新舞臺藝術節邀請下，首度來台演出，帶來經典的創團之作「從指尖開始」，從上周五起一連四場演出，場場完售。舞者以「手指」跳舞，結合微縮模型場景與即時攝影投影，透過雙手演繹從人類誕生到登陸月球的歷史進程，帶給觀眾前所未有的視覺饗宴。

「雙手製造舞團」由手勢舞蹈大師加布里埃拉‧伊科諾（Gabriella Iacono）與格雷戈里‧格雷斯尚（Grégory Grosjean）創立。兩人四手共舞，「從指尖開始」宛如一部由手指主演的「微電影」。舞者以雙手幻化多種角色，從「天鵝湖」四小天鵝的俏皮舞步，到指尖呈現張力十足的Hip Hop街舞對決，甚至模擬太空人月球漫步。

全場十二座純手工打造的微型造景依序登場，從史前人類開端、世界大戰、太空冒險到紐約街頭，將手指舞蹈、即時攝影與影像構圖巧妙融合。

格雷斯尚表示，即使觀眾明知那只是一隻手，他們仍會腦補，將手指擬人化，就像卡通裡的狗狗會開口說話一樣。伊科諾也說，「如果觀眾只覺得那是一隻手，表演就失敗了。手本身就是角色，更是故事的靈魂」。

為讓台灣觀眾能更深入體驗舞台的巧思，主辦單位在每場演出後都邀請觀眾到舞台上，近距離觀賞微型造景，有觀眾當場表演手指撐竿跳，有人只想當手指馬鈴薯，伊科諾也在一旁提供技術指導。她說「看到大家這麼投入，我就覺得作品已經成功了」。

繼「從指尖開始」後，中國信託新舞臺藝術節又一重量級節目「捷克夜店馬戲團」的「奔跑者」接著上場。被譽為「新馬戲典範」的「奔跑者」首度來台，四位馬戲藝術家帶來七十分鐘不斷奔跑、翻轉、雜耍，挑戰肢體極限。十月卅一日至十一月二日在台北表演藝術中心球劇場將演出三場，將帶給觀眾極限奔馳的當代新馬戲表演。

