漁電共生屢傳假養殖真種電 農業部將增查核工具

漁電共生屢被爆出假養殖、真種電，農業部表示，正辦理申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法修正案，已預告並增訂產銷履歷或監控設備等，作為養殖事實查核工具，近期將正式公告。環團表示，該作法應能解決地方查核人力短缺的問題。

漁電共生為國家綠能政策之一，但卻多次被爆出養殖事實不符的現象，以去年十二月位於嘉義縣的台泥嘉謙綠能漁電共生案為例，因有一養殖戶未具養殖事實，被嘉義縣府廢止容許使用許可，售電執照也同時失效。

審計部最新審核報告指出，未落實養殖者占查核案件數約七成，主要是農業結合綠能設施未具養殖事實，與原核定養殖經營計畫不符，而抽查頻率也有待加強。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，漁電共生要求養殖漁獲產量至少須達到原來的七成才符合養殖事實，然而農業經營變數多，即便認真經營的農民也很難達到這樣的條件，用購買飼料、魚苗的紀錄也可能涉及造假。

許博任指出，縣市農業局漁業科的查核人力或許只有兩三人，要查核全部案場窒礙難行。因此環團先前建議，漁電共生案場無論室內外，都必須要有產銷履歷或養殖標章驗證，除了受驗證農產品標章管理辦法管理外，也須有一年的養殖事實才會發給標章，後續每年也都需要重新認證來取得展延，這樣的作法可解決地方查核人力短缺的問題。

農業部漁業署證實，已預告增訂產銷履歷或監控設備等作為養殖事實查核工具，舊有的案場也會要求期限內取得產銷履歷驗證，一年至少到現場查核一次，盼透過具有公信力的第三方查證減輕地方查核負擔。

