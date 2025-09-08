擴增減塑目標 環境部：年底前推「減量里程碑」

全球塑膠公約談判陷入僵局，這場國際角力，在台灣內部也出現翻版，產業界憂心若推動減產，恐衝擊半導體產業命脈，呼籲環境部「不要走得太前面」；環團則強調，唯有從源頭控管，才能真正解決塑膠汙染。

雖然台灣並非公約締約國，環境部仍緊盯談判進度，日前並邀請前往瑞士觀察的代表團與國內產學界分享第一手訊息。會中，產業界與學界皆提醒，塑膠產業是半導體供應鏈的重要支柱，政府在推動減塑政策時，必須兼顧產業發展與環境治理。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，減少塑膠生產與消費量是塑膠公約談判核心，也是科學證明解決塑膠汙染最有效方法；但國內在推動一次性塑膠用品禁限用措施，均屬下游「消費端管制」及「末端處理」。她建議，由環境部主導跨部會協調擬定國家減產戰略，同時優先檢討並暫停包括新四輕在內的石化擴張計畫，以免與減塑方向背道而馳。

海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯指出，全球塑膠公約可以擇期再議，但海洋生態健康已禁不起再等。應全面盤查陸源、河川、湖泊、地下水及海洋中的塑膠廢棄物與微塑膠，建立濃度、熱點與來源等基線資料；再評估其對生態與人體的風險；最後針對高風險熱點推動汙染削減與清除措施，才能在源頭到末端形成完整治理。

環境部表示，不會漠視國內約十五萬名塑膠相關從業人員的壓力，將偕同經濟部與業界攜手合作，共同面對塑膠轉型的挑戰，採取「漸進、分階段」方式推動政策，確保減塑政策不會脫離國際趨勢。

環境部指出，年底前會推出「減量里程碑」，針對一次性塑膠用品採系統性地擴增減量目標，從原先的四項增至六項，涵蓋購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管、零售包裝及網購包裝，並廣泛蒐集社會意見，讓政策更貼近民眾生活。

商品推薦