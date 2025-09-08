聽新聞
全球塑膠公約 最快明年重啟談判

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
全球塑膠公約談判會議上月在瑞士日內瓦落幕，未能如期達成最終協議。圖／聯合報系資料照片
全球塑膠公約談判會議上月在瑞士日內瓦落幕，未能如期達成最終協議。圖／聯合報系資料照片

為解決全球塑膠汙染危機而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2），上月在瑞士日內瓦落幕，長達十一天會議，儘管大會提交兩個條文草案，但兩派陣營在塑膠減產、化學品添加等議題意見分歧，談判再次破局。專家分析，下次會議可能以INC5.3續會，最快明年重啟談判。

全球塑膠公約歷經三年、六輪會議，本屆談判天數是歷屆最長，原被視為「全球塑膠公約」終場會議，卻以倉促收場告終。會議期間，大會主席先後提交兩個草案版本，一度刪除高度爭議的「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈；即便條文後來回歸，最終仍在閉幕大會遭多數國家否決。

英國樸次茅斯大學（University of Portsmouth）教授史蒂夫．弗萊徹指出，大會主席在會議結束前提出的條文過於薄弱，缺乏推動終結塑膠汙染所需的制度性變革。因此許多「雄心勃勃的國家」別無選擇，只能拒絕這份被削弱、無效的條約文本。

環境部分析，本屆談判破局反映出「經濟考量凌駕環境保護」的現實。聯合國環境大會最初是由環境部門主導，如今轉移至能源部門，導致塑膠公約逐漸被視為一項經濟條約。產油國憂心規範中所列「塑膠永續生產與消費」及「限制問題塑膠產品」等措施將危及經濟命脈，因此強力反對，並刻意拖延。

環境部進一步指出，投票機制也是破局主因之一，多數國家支持在無法達成共識時，以四分之三多數決來避免單一國家濫用否決權；但巴西、俄羅斯、印度與中國等國堅持所有決策必須以「共識」為基礎，使得公約談判難以進展。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，少數石化生產國與產業遊說團體，強力阻撓「減產」納入條文，導致會議空轉，下輪談判恐回到去年釜山版本的主席草案，意味著日內瓦兩周的努力形同歸零。

張凱婷指出，INC5.2最終以「休會」收場，意味談判尚未終止，預估下次會以INC5.3，也就是第五輪談判的第三階段登場，最快明年重啟談判。不過，她也指出，全球多數國家寧可暫時中止，也不願接受一份空洞無力的公約，顯示國際社會對從源頭解決塑膠汙染的共識愈加清晰。

