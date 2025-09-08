聽新聞
青年使用安眠藥／醫師：睡前滑手機 易釀睡眠障礙

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國衛院最新全國物質使用調查報告顯示，青少年使用鎮靜安眠藥比例從百分之○點四二，上升至百分之○點八，而二○一八年「非醫療使用」則為百分之○點三九，專家認為，這與青少年普遍長時間且於睡前使用手機有關，除了重視安眠藥物成癮，還得小心手機成癮。

新光醫院精神科主治醫師田心喬表示，安眠藥可分真正助眠的安眠藥，及鎮定、抗焦慮等安眠藥物，如果青少年從非醫療管道取得史蒂諾斯，或含ＦＭ２等成分的強力安眠藥等管制藥品，長期服用，將增加成癮物質的濫用風險，以及提高憂鬱、焦慮等精神症狀風險。

三總精神醫學部主治醫師葉啟斌指出，罹患睡眠障礙的青少年逐年增加，關鍵因素有三，其中以青少年普遍長時間使用手機等因素有關，晚上十至十一時為許多年輕族群的電玩、滑手機等時間，睡覺前用一下手機，沒想到一滑，就影響睡眠時間。

再者，部分青少年白天不喜歡上課、運動，晚上反而精神飽滿，不易入睡。有些人周六、日晚睡晚起，作息混亂，周一返校常哈欠連連，造成惡性循環。

葉啟斌提醒，青少年如出現作息混亂、失眠，或晚睡、無法起床上學等困擾，且常為睡覺問題與父母爭吵，建議可在醫師評估下，服用短期安眠藥。不過，父母應多花時間關注孩子睡眠問題，在孩子從小養成正確睡眠習慣。

「青少年想遠離睡眠障礙，應注意手機使用情形，因手機成癮更高於安眠藥成癮風險」。田心喬說，睡前卅分鐘不要用手機，避免手機訊息、藍光等過度刺激。平常應養成睡覺、起床等固定時間，若因失眠、晚睡等造成課業退步、專注力變差、拒學，且情緒易怒、與家人衝突增加時，就應儘速就醫。

葉啟斌提醒，青少年如過度使用鎮定安眠藥，或是「非醫療使用」相關情緒藥物，恐增加日後酒精、毒品等成癮物質濫用風險，家長應多注意。

失眠 青年 成癮 手機

