安眠藥不當使用 中年女性比率最高

國衛院一項成癮性物質使用調查顯示，台灣年輕成年女性鎮靜安眠藥使用率緩步上升，而中年成年女性則是非醫療使用盛行率位居各族群之冠。為何中年女性為失眠高風險族群？專家分析，中年女子深陷家庭、工作等壓力泥淖。

國健署二○一九年調查發現，台灣成年人失眠症狀的盛行率為百分之二十三點五，其中症狀持續三個月以上的慢性失眠盛行率為百分之六點七，中年女性則是失眠高風險族群。國衛院這項研究則發現，四十一歲至六十五歲女性在安眠藥物的非醫療使用盛行率位居全國之冠，從二○一四年為百分之○點七三，到了二○一八年則為百分之一點一四。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群表示，四十歲女性常處於蠟燭兩頭燒的壓力期，職場上即將晉升主管，此時孩子大都就讀國中，相當叛逆，再者，家中長輩身體愈來愈差，需人照護。很多女性希望扮演好每個角色，但如果另一半能力不足，則女性得肩負更吃重的角色，情緒勞務負擔加大，自律神經失調，進而引發失眠。

另一項原因為四十多歲女性身陷中年危機，常有人壞疑人生，常問著自己「到底這一生為誰而忙？」，當工作累積至一定資歷，覺得自己為別人而活，容易感到空虛、無助。羅惠群表示，此時如能有所體悟、自我覺察，會開始學著為自己而活，但如果仍不知怎麼求助，就可能陷入陰霾中。

國健署去年公布二○一三年至二○二一年國民健康訪問調查發現，結果顯示，這八年來，國人過去一個月飲酒率從百分之十七點五增至百分之廿四點四，分析不同性別飲酒率，男性從百分之卅二降至百分之十七點一，但女性卻從百分之十七點一升至百分之十八，甚至略高於男性。

羅惠群表示，不少女性覺得人生空虛，或是情緒壓力無處抒發，很容易走向成癮之路，而酒癮則為最常見的女性成癮行為。此外，女性間較易相互幫忙，例如，自己服用哪些藥物後，身體變好，就習慣「吃好逗相報」，以致在「非醫療用藥」上，占比愈來愈高。

羅惠群呼籲，女性如自覺身心俱疲，務必向伴侶求助，以及尋求專業醫療團隊，儘速度過人生關卡，避免陷入藥物成癮或酒精成癮等困境。

