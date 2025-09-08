青少年使用安眠藥 4年近翻倍

國衛院分析二○一四年、二○一八年全國物質使用調查報告，青少年使用鎮靜安眠藥比率從二○一四年百分之○點四二升至二○一八年百分之○點八○，四年間幾乎翻倍，且「非醫療使用」率高於成年人。專家示警，缺乏正確用藥觀念的年輕人，是藥物濫用的高風險族群。

國衛院分析台灣二○一四年與二○一八年全國物質使用調查結果，在十二至十七歲青少年族群，鎮靜安眠藥整體使用率、非醫療使用率皆呈上升趨勢；十八至卅九歲年輕成年女性則整體使用率上升。此外，四十至六十四歲中年女性非醫療使用率上升；值得一提的是，十八至卅九歲與四十至六十四歲等成年男性使用安眠藥物比率卻下降。

國衛院副院長陳為堅表示，男性服用鎮靜安眠藥、非醫療使用等盛行率呈現下降趨勢，這可能與政策加強監管相關。健保署二○一二年起，推行多項鎮靜安眠藥用藥規範，加強監管醫師開立鎮靜安眠藥處方。

重複吃、亂增藥量 容易成癮

「非醫療使用」係指自行增加用藥頻率、藥量，例如，用藥後並未睡著，就又服用，或半夜醒來隨即補吃安眠藥，有些人則是服用來自親友的處方安眠藥物。研究顯示，「非醫療使用」者具有較高的藥物濫用、成癮依賴等風險。

「國人在使用鎮靜安眠藥上，常有親友分享等奇特現象」。陳為堅說，常有失眠患者不想就醫，或擔心至精神科看診，恐會引來異樣眼光，為此，直接服用親友提供的安眠藥，這也造成了真實狀況與健保資料庫數據之間的出入。

慢性失眠人口 至少兩百萬人

保守估計，全國慢性失眠人口至少兩百萬人，且逐年增加，台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙表示，這與高齡化、生活壓力沉重、不良生活習慣等因素有關。安眠藥適合短期因生活壓力、突發事件導致失眠的民眾，如已慢性失眠，建議就醫，由臨床心理師施以認知行為治療，配合藥物，來改善睡眠品質。

陳為堅強調，開藥治療最為簡單，但成效有限，因為安眠藥並非萬靈丹。想要改善失眠，應從運動、飲食、作息等方面著手，並接受「失眠認知行為治療」，待失眠狀況穩定，逐步減藥，並建立健康的睡眠習慣。

