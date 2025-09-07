睡不著好痛苦 國衛院研究：青少年濫用鎮靜安眠藥風險升高
鎮靜安眠藥是處方管制藥品，用來改善入睡困難，但使用率逐年增加，誤用或濫用皆可能導致成癮。國衛院分析國內2014年與2018年全國物質使用調查結果，青少年使用鎮靜安眠藥比例從2014年的0.42%升至2018年的0.80%，短短4年幾乎翻倍。
國家衛生研究院副院長陳為堅表示，分析台灣2014與2018年的全國物質使用調查結果，青少年、成年女性的鎮靜安眠藥使用率及非醫療使用率皆呈上升趨勢，缺乏正確用藥觀念的年輕人，正面臨藥物濫用高風險。其研究成果已刊登於國際期刊「BMC Public Health」，呼籲政府針對不同族群制定對應措施，防治鎮靜安眠藥不當使用。
健保署自2012年起，推行多項鎮靜安眠藥的用藥規範，加強監管開立鎮靜安眠藥處方並實施警告標示等。不過，有民眾未遵照醫囑用藥，包括透過非醫師處方取得鎮靜安眠藥、自行增加藥量等。陳為堅提醒，這些「非醫療使用者」（non-medical use）具有較高的藥物濫用風險，鎮靜安眠藥屬於第三或第四級管制藥品，必須由醫師處方使用。
研究結果顯示，青少年使用鎮靜安眠藥的比例，從2014年的0.42%顯著上升為2018年的0.80%，且青少年非醫療使用的比例皆遠高於成年人。陳為堅指出，青少年面臨同儕互動、升學壓力，較易有失眠困擾。但這年紀不建議使用鎮靜安眠藥，恐干擾腦部發育並有成癮性，也可能有認知或學習障礙等副作用。
台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙表示，大多數的睡眠障礙，會先從「失眠認知行為治療」下手，不應一開始就用藥，民眾也不要把安眠藥當作萬靈丹。若用藥素養缺乏或不足，可能會導致服藥順從性變差，以及誤解藥物使用方式，忽略藥物成癮或副作用發生。
「分享藥物」是違法行為，但服用親友吃剩的安眠藥或熱心分享安眠藥給朋友時有所聞，李信謙提醒，睡眠障礙的正確就醫觀念，是找出失眠的原因，進而改善生活作息。國人也要建立「睡眠教育」，養成規律作息與重建睡眠習慣，理性看待安眠藥正確使用，才可避免長期濫用發生。
