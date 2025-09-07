快訊

江祖平控訴遭三立副總之子下藥性侵 吳宗憲首度表態

睡不著好痛苦 國衛院研究：青少年濫用鎮靜安眠藥風險升高

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民眾若有失眠困擾，應及早尋求專業評估，濫用鎮靜安眠藥風險升高。示意圖／Ingimage
民眾若有失眠困擾，應及早尋求專業評估，濫用鎮靜安眠藥風險升高。示意圖／Ingimage

鎮靜安眠藥是處方管制藥品，用來改善入睡困難，但使用率逐年增加，誤用或濫用皆可能導致成癮。國衛院分析國內2014年與2018年全國物質使用調查結果，青少年使用鎮靜安眠藥比例從2014年的0.42%升至2018年的0.80%，短短4年幾乎翻倍。

國家衛生研究院副院長陳為堅表示，分析台灣2014與2018年的全國物質使用調查結果，青少年、成年女性的鎮靜安眠藥使用率及非醫療使用率皆呈上升趨勢，缺乏正確用藥觀念的年輕人，正面臨藥物濫用高風險。其研究成果已刊登於國際期刊「BMC Public Health」，呼籲政府針對不同族群制定對應措施，防治鎮靜安眠藥不當使用。

健保署自2012年起，推行多項鎮靜安眠藥的用藥規範，加強監管開立鎮靜安眠藥處方並實施警告標示等。不過，有民眾未遵照醫囑用藥，包括透過非醫師處方取得鎮靜安眠藥、自行增加藥量等。陳為堅提醒，這些「非醫療使用者」（non-medical use）具有較高的藥物濫用風險，鎮靜安眠藥屬於第三或第四級管制藥品，必須由醫師處方使用。

研究結果顯示，青少年使用鎮靜安眠藥的比例，從2014年的0.42%顯著上升為2018年的0.80%，且青少年非醫療使用的比例皆遠高於成年人。陳為堅指出，青少年面臨同儕互動、升學壓力，較易有失眠困擾。但這年紀不建議使用鎮靜安眠藥，恐干擾腦部發育並有成癮性，也可能有認知或學習障礙等副作用。

台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙表示，大多數的睡眠障礙，會先從「失眠認知行為治療」下手，不應一開始就用藥，民眾也不要把安眠藥當作萬靈丹。若用藥素養缺乏或不足，可能會導致服藥順從性變差，以及誤解藥物使用方式，忽略藥物成癮或副作用發生。

「分享藥物」是違法行為，但服用親友吃剩的安眠藥或熱心分享安眠藥給朋友時有所聞，李信謙提醒，睡眠障礙的正確就醫觀念，是找出失眠的原因，進而改善生活作息。國人也要建立「睡眠教育」，養成規律作息與重建睡眠習慣，理性看待安眠藥正確使用，才可避免長期濫用發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

睡眠 失眠

延伸閱讀

「想要每個角色都做好」女性情緒勞務不堪負荷 鎮靜安眠藥成癮率上升

江祖平獨抗惡勢力！壓力大到失眠　鬼才阿水直言：嚴重程度堪比李宗瑞

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵！昨答應赴內湖分局做筆錄

是否有第三方介入？台中豐原5口命案皆驗出安眠藥 高大成曝重大疑點

相關新聞

高溫上看36度！午後全台慎防雷雨 未來仍有熱帶擾動發展機率

塔巴颱風預估明登陸中國廣東，對台灣沒有直接影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到南方雲系北移影響，明天南部、花東慎防雷雨...

月全食深夜登場 南部、台東雲層偏厚觀賞機會低

月全食預計今天深夜登場，氣象署表示，晚間南部、台東雲層偏厚，賞月機會較低；明天持續受南方雲系北移影響，午後各地易有局部大...

松山機場「天花板與金屬結構突砸落」管線垂落 驚險場面曝光

台北市傍晚下起大雨，而有民眾發現，松山機場外廊區驚傳天花板掉落，從民眾拍攝的照片可見，現場大片天花板與金屬結構砸落，還有...

衛福部「公審說」惹議 陳菁徽籲全面介入協助江祖平案

藝人江祖平遭性侵案中，衛福部因曾說「不建議透過媒體公審」引發爭議。國民黨立委陳菁徽表示，衛福部如此態度令人失望，政府應思...

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，台灣東部海域今晚7時29分發生規模4.6地震，地震深度26公里，各地最大震度為花蓮縣地區最大震度1級...

青少年用安眠藥4年翻倍 醫曝三大因素...長期用恐成癮、引發精神症狀

國衛院分析國內2014年與2018年全國物質使用調查結果，青少年使用鎮靜安眠藥比例從2014年的0.42%升至2018年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。