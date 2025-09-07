青少年用安眠藥4年翻倍 醫曝三大因素...長期用恐成癮、引發精神症狀

國衛院分析國內2014年與2018年全國物質使用調查結果，青少年使用鎮靜安眠藥比例從2014年的0.42%升至2018年的0.80%，短短4年幾乎翻倍，且非醫療使用率普遍高於成年人。醫師表示，青少年族群往往缺乏正確用藥觀念，當過於使用鎮定安眠藥，恐增加酒精、毒品等成癮物質濫用的風險，建議家長應多注意青少年，避免出現偏差行為。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，青少年若從非正常管道取得鎮靜安眠藥，該藥物可能是管制藥品「史蒂諾斯」，或是含有FM2成分的強力安眠藥等，一旦長期使用會增加成癮物質的濫用風險，同時還會增加引起憂鬱、焦慮等精神症狀。

青少年使用安眠藥的趨勢，確實愈來愈多，但原因十分複雜。田心喬說，就精神科門診觀察，主要有三大原因，首先，青少年課業壓力沉重，且在意同儕關係等，造成心理極大壓力；其次，心理壓力造成憂鬱、焦慮；第三、目前學生、家長不忌諱到身心科就醫，就診意願高所致。使用的安眠藥可分為真正助眠的安眠藥，及鎮定、抗焦慮的安眠藥物。

三總精神醫學部主治醫師葉啟斌說，隨著時代改變，青少年罹患睡眠障礙的情形愈來愈多，其中關鍵因素，包括青少年長時間使用手機普遍，特別是晚上10到11時，這時功課寫完，父母允許孩子睡前用手機，但卻會影響睡眠，且青少年常不喜歡上課、運動，白天精力無法用完，晚上精神飽滿，不易入睡，加上周六、日作息混亂，晚上晚睡，白天睡到很晚，周一無法起床上課，如此惡性循環。

罹患睡眠障礙族群，除青少年外，年齡層已有逐步降低，還包括國小、幼稚園學童。葉啟斌指出，尤其是患有過動、注意力不集中的孩童，其實也不太容易入睡，孩子要睡覺時，通常要哄睡很久，提醒家長從孩子小時候開始，就要教導正確的睡眠習慣。

葉啟斌指出，臨床青少年罹患睡眠障礙比率愈來愈高，如果已出現生活作息混亂、晚上無法入睡，或因晚睡、無法起床上課等問題常與父母爭吵，這時就會建議使用安眠藥，但使用為短期使用，建議父母應多花時間關注孩子睡眠問題。

青少年要遠離睡眠障礙，應注意使用手機的情形，因為，手機成癮更高於安眠藥成癮的風險。田心喬提醒，睡覺前30分鐘不要使用手機，避免手機訊息、藍光過度刺激，並養成固定睡覺、起床的時間，建立好的睡眠習慣，但若因失眠、晚睡等睡眠障礙，出現課業退步、專注力變差、拒學，且情緒容易易怒、與家人的衝突增加時，就應儘速就醫檢查，以防青少年出現偏差行為。

