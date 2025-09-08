基隆國光臨時站拆除 先施作鋪面維護安全通行

基隆市國光客運臨時站體近日拆除，後續規畫闢建廣場，工務處昨表示，原址將先施作臨時鋪面，讓通行更便利，後續再逐步推動空間改善工程。

基隆火車站改建和城際轉運站興建前，國光客運車站位在原火車站右前方的圓環旁。國光客運是基隆早年城市公路運輸的最大品牌，成為通勤族和旅客的共同記憶。

基隆火車站改建完成後，基隆前市長林右昌任內推動興建轉運站、打通忠一路連接中山一路，原國光客運車站在2018年4月間拆除，並在舊基隆火車站旁興建臨時站營運。

城際轉運站去年7月啟用，國光客運進駐後，臨時站就停用閒置。市府規畫在靠近轉運站區域，設置民眾臨停接送區、計程車排班區，讓民眾交通接駁更安全便利。

工務處表示，國光臨時站原址納入「市港再生標竿計畫」整體規畫，都發處已完成國光客運臨時站空間改善工程設計，未來串接周邊國門廣場、海洋廣場、西岸旅運中心、轉運站和火車站，成為交通樞紐中心場域，營造親水及視覺通透的水岸廊帶環境，提供市民多一處休憩空間。

工務處養護工程科長廖俊育說，國光客運臨時站空間改善工程發包前，市府先編列600萬元預算做臨時鋪面，維持通行安全。

目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3色，將由景觀顧問考量城市特色及港區環境整體評估，決定配色後施工，拚今年11月底前完成。

