花蓮吉安鄉2.6萬人 獲軍機噪音補償

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
國防部辦理噪音防制及補償措施，吉安鄉有5村、2.6萬餘人，可獲450元至500元補償金。圖／花蓮吉安鄉公所提供

花蓮空軍基地戰機起降發出噪音影響民眾生活，國防部辦理噪音防制及補償措施，吉安鄉有5村、2.6萬餘人，可獲450元至500元補償金，即日起至10月底申請。另5月至8月未完成申請的新城鄉、花蓮市民也可補辦請領手續。

國防部頒布「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」，依航空噪音防制區畫分等級，提供噪音防制及補償措施。花蓮包含秀林鄉、新城鄉、花蓮市及吉安鄉部分村里納入補償範圍，秀林、新城及花蓮市在5至8月開放申請補償金，吉安鄉則在9月開跑。

吉安鄉公所指出，今年納入噪音補償區包含北昌村、吉昌村、勝安村、仁里村、宜昌村，符合補助人口數有2萬6007人。北昌與吉昌村屬第二級航空噪音防制區，每人可獲500元補償金；勝安、仁里及宜昌村屬第一級補助區，每人450元。

鄉公所表示，噪音補償金請領手續即日起至10月底，設籍花蓮機場噪音防制區內便具有申請資格，若中途遷出再遷入不予補助，新生兒與結婚遷入配偶，完成戶籍登記即可申請。

公所採村別分梯次收件，每周一至周五上午9時至12時、下午1時30分至4時；未完成申請補助的新城、花蓮市居民，可在吉安鄉申請期限內至勝安活動中心補辦。

