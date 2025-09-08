聽新聞
0:00 / 0:00
民團號召站出來 訴求停拆公館圓環 市府：持續溝通
北市公館圓環預計本月13日開拆，並填平車行地下道，工期2個月。民團昨再提4訴求，號召用路人站出來發聲，12日晚間開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，拆公館圓環是為改善交通安全，會持續溝通。
「公館圓環守環行動」臉書粉專昨預告，將號召民眾12日晚間7時在施工前抗議。粉專版主質疑，許多專家過去半年不斷提出疑慮，居民、學生、交通團體也表達反對，市府堅持在未充分討論下開工，完全擺明「蔣不聽！」
民團提4點訴求，包括反對填平公車地下專用道，應確保大眾運輸優先通行權；反對拆公館圓環，應優先試辦圓環標線號誌改善方案；反對忽視居民意見，應辦民間座談會取共識再動工；反對政治凌駕專業，應提供詳細數據報告讓大眾檢閱。
交通局回應，拆公館圓環出發點是為改善交通安全，該路口連續7年居交通事故熱點第一名，拆圓環已討論20年，經專家學者座談及審查會議，一致認為拆除圓環改為正交路口，有助改善安全。改正交化路口後，會維持平面式公車專用道，保障大眾運輸優先。
民團提標線試辦方案，交通局說，經研究及觀察公館圓環實際車流，標線改造效益約5至12%，改正交路口將有63%的改善潛力，預估6成公車可透過平面式公車專用道綠燈時間通過，如遇紅燈只須停等1次紅燈。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言