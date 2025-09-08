民團號召站出來 訴求停拆公館圓環 市府：持續溝通

北市公館圓環預計本月13日開拆，並填平車行地下道，工期2個月。民團昨再提4訴求，號召用路人站出來發聲，12日晚間開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，拆公館圓環是為改善交通安全，會持續溝通。

「公館圓環守環行動」臉書粉專昨預告，將號召民眾12日晚間7時在施工前抗議。粉專版主質疑，許多專家過去半年不斷提出疑慮，居民、學生、交通團體也表達反對，市府堅持在未充分討論下開工，完全擺明「蔣不聽！」

民團提4點訴求，包括反對填平公車地下專用道，應確保大眾運輸優先通行權；反對拆公館圓環，應優先試辦圓環標線號誌改善方案；反對忽視居民意見，應辦民間座談會取共識再動工；反對政治凌駕專業，應提供詳細數據報告讓大眾檢閱。

交通局回應，拆公館圓環出發點是為改善交通安全，該路口連續7年居交通事故熱點第一名，拆圓環已討論20年，經專家學者座談及審查會議，一致認為拆除圓環改為正交路口，有助改善安全。改正交化路口後，會維持平面式公車專用道，保障大眾運輸優先。

民團提標線試辦方案，交通局說，經研究及觀察公館圓環實際車流，標線改造效益約5至12%，改正交路口將有63%的改善潛力，預估6成公車可透過平面式公車專用道綠燈時間通過，如遇紅燈只須停等1次紅燈。

