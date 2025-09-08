聽新聞
0:00 / 0:00

民團號召站出來 訴求停拆公館圓環 市府：持續溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市府近日將拆公館圓環、填平圓環下方車行地下道，公民團體發起「守環行動」，將在施工前號召用路人到場抗議。圖／聯合報系資料照片
北市府近日將拆公館圓環、填平圓環下方車行地下道，公民團體發起「守環行動」，將在施工前號召用路人到場抗議。圖／聯合報系資料照片

北市公館圓環預計本月13日開拆，並填平車行地下道，工期2個月。民團昨再提4訴求，號召用路人站出來發聲，12日晚間開工前在周邊抗議，訴求停止施工、重啟協商。交通局表示，拆公館圓環是為改善交通安全，會持續溝通。

「公館圓環守環行動」臉書粉專昨預告，將號召民眾12日晚間7時在施工前抗議。粉專版主質疑，許多專家過去半年不斷提出疑慮，居民、學生、交通團體也表達反對，市府堅持在未充分討論下開工，完全擺明「蔣不聽！」

民團提4點訴求，包括反對填平公車地下專用道，應確保大眾運輸優先通行權；反對拆公館圓環，應優先試辦圓環標線號誌改善方案；反對忽視居民意見，應辦民間座談會取共識再動工；反對政治凌駕專業，應提供詳細數據報告讓大眾檢閱。

交通局回應，拆公館圓環出發點是為改善交通安全，該路口連續7年居交通事故熱點第一名，拆圓環已討論20年，經專家學者座談及審查會議，一致認為拆除圓環改為正交路口，有助改善安全。改正交化路口後，會維持平面式公車專用道，保障大眾運輸優先。

民團提標線試辦方案，交通局說，經研究及觀察公館圓環實際車流，標線改造效益約5至12%，改正交路口將有63%的改善潛力，預估6成公車可透過平面式公車專用道綠燈時間通過，如遇紅燈只須停等1次紅燈。

延伸閱讀

轟「蔣不聽！」廢公館圓環 民團4訴求施工前號召抗議

913拆公館圓環、填平地下道政策挨批 蔣萬安指「安全不能等」

民團民代抗議913拆圓環、填地下道 交工處回應了

台北市公館圓環拍板9月13日開始拆除！工期分兩階段、估11月下旬完工

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

花蓮吉安鄉2.6萬人 獲軍機噪音補償

花蓮空軍基地戰機起降發出噪音影響民眾生活，國防部辦理噪音防制及補償措施，吉安鄉有5村、2.6萬餘人，可獲450元至500...

基隆國光臨時站拆除 先施作鋪面維護安全通行

基隆市國光客運臨時站體近日拆除，後續規畫闢建廣場，工務處昨表示，原址將先施作臨時鋪面，讓通行更便利，後續再逐步推動空間改...

民團號召站出來 訴求停拆公館圓環 市府：持續溝通

北市公館圓環預計本月13日開拆，並填平車行地下道，工期2個月。民團昨再提4訴求，號召用路人站出來發聲，12日晚間開工前在...

國慶焰火南投16日試放 多處路段交管

2025雙十國慶焰火在南投，縣府表示，將於南投市貓羅溪畔施放，地點選在道濟禪寺一帶，目前已完成高空氣球定位，並加緊場域整...

新北橋面伸縮縫易打滑 民代促全面檢測防意外

新北市新莊區後港一路與建國二路橋面伸縮縫在雨天容易打滑，讓機車騎士心驚，近期加刷止滑漆改善。民代要求徹底揪出全市橋梁伸縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。