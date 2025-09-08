新北橋面伸縮縫易打滑 民代促全面檢測防意外

新北市新莊區後港一路與建國二路橋面伸縮縫在雨天容易打滑，讓機車騎士心驚，近期加刷止滑漆改善。民代要求徹底揪出全市橋梁伸縮縫安全隱憂，排除潛在風險。專家提醒，使用止滑漆屬於事後補強，應從金屬表面加工與結構設計著手才是根本。

新北市議員戴湘儀說，伸縮縫原是確保橋梁結構安全的設計，雨天卻可能讓機車輪胎打滑，對通勤族、接送小孩的家長等構成威脅，不少民眾向她反映後港一路與建國二路橋面伸縮縫很滑，經市府勘查，近期已加刷止滑漆，初步效果不錯。

新北市議員翁震州說，過去中華路、中原路橋梁也曾有相同問題，光靠止滑漆不足，後續加做紋路與凸點才能真正改善。他建議市府做全面檢測，增設提升摩擦力設計，才能降低事故風險。

26歲機車族許姓男子回憶，曾在雨天經過橋面伸縮縫時摔車，幸未造成重大傷害，這類事故也難以聲請國賠，只能自認倒楣。

新北市養工處長鄭立輝說，橋面伸縮縫多採鋼材結構，表面原本就偏光滑，時間久了變得更滑，將定期盤點檢查，接獲民眾反映後會隨時派工改善。

新北市土木技師公會理事長丘達昌直言，加刷止滑漆屬於事後補強，因為漆料與金屬咬合度不足，在車輛長期衝擊下易磨損剝落，效果有限，應從金屬表面加工與結構設計著手，才是根本的改善方式。

丘進一步建議，組合式伸縮縫可透過外觀形狀與混凝土搭配改善，例如在伸縮縫前加粗糙混凝土鋪面，減少金屬外露範圍，提升防滑效果，呼籲市府每年定期盤點伸縮縫防滑措施，確保功能有效，及早補強，降低肇禍風險。

伸縮縫造成的機車打滑事故是否常見？新北市警局交通大隊回應，若從報案紀錄分析，機車因伸縮縫打滑摔車案件仍屬相對少數案例。

