聽新聞
0:00 / 0:00

新北橋面伸縮縫易打滑 民代促全面檢測防意外

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市新莊區後港一路、建國二路的橋面伸縮縫被反映很滑，近期加刷止滑漆。記者張策／攝影
新北市新莊區後港一路、建國二路的橋面伸縮縫被反映很滑，近期加刷止滑漆。記者張策／攝影

新北市新莊區後港一路與建國二路橋面伸縮縫在雨天容易打滑，讓機車騎士心驚，近期加刷止滑漆改善。民代要求徹底揪出全市橋梁伸縮縫安全隱憂，排除潛在風險。專家提醒，使用止滑漆屬於事後補強，應從金屬表面加工與結構設計著手才是根本。

新北市議員戴湘儀說，伸縮縫原是確保橋梁結構安全的設計，雨天卻可能讓機車輪胎打滑，對通勤族、接送小孩的家長等構成威脅，不少民眾向她反映後港一路與建國二路橋面伸縮縫很滑，經市府勘查，近期已加刷止滑漆，初步效果不錯。

新北市議員翁震州說，過去中華路、中原路橋梁也曾有相同問題，光靠止滑漆不足，後續加做紋路與凸點才能真正改善。他建議市府做全面檢測，增設提升摩擦力設計，才能降低事故風險。

26歲機車族許姓男子回憶，曾在雨天經過橋面伸縮縫時摔車，幸未造成重大傷害，這類事故也難以聲請國賠，只能自認倒楣。

新北市養工處長鄭立輝說，橋面伸縮縫多採鋼材結構，表面原本就偏光滑，時間久了變得更滑，將定期盤點檢查，接獲民眾反映後會隨時派工改善。

新北市土木技師公會理事長丘達昌直言，加刷止滑漆屬於事後補強，因為漆料與金屬咬合度不足，在車輛長期衝擊下易磨損剝落，效果有限，應從金屬表面加工與結構設計著手，才是根本的改善方式。

丘進一步建議，組合式伸縮縫可透過外觀形狀與混凝土搭配改善，例如在伸縮縫前加粗糙混凝土鋪面，減少金屬外露範圍，提升防滑效果，呼籲市府每年定期盤點伸縮縫防滑措施，確保功能有效，及早補強，降低肇禍風險。

伸縮縫造成的機車打滑事故是否常見？新北市警局交通大隊回應，若從報案紀錄分析，機車因伸縮縫打滑摔車案件仍屬相對少數案例。

延伸閱讀

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

新北健康三寶甘藷展售 4天接力登場

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

機車族怨伸縮縫易打滑 議員籲增設紋路凸點

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

花蓮吉安鄉2.6萬人 獲軍機噪音補償

花蓮空軍基地戰機起降發出噪音影響民眾生活，國防部辦理噪音防制及補償措施，吉安鄉有5村、2.6萬餘人，可獲450元至500...

基隆國光臨時站拆除 先施作鋪面維護安全通行

基隆市國光客運臨時站體近日拆除，後續規畫闢建廣場，工務處昨表示，原址將先施作臨時鋪面，讓通行更便利，後續再逐步推動空間改...

民團號召站出來 訴求停拆公館圓環 市府：持續溝通

北市公館圓環預計本月13日開拆，並填平車行地下道，工期2個月。民團昨再提4訴求，號召用路人站出來發聲，12日晚間開工前在...

國慶焰火南投16日試放 多處路段交管

2025雙十國慶焰火在南投，縣府表示，將於南投市貓羅溪畔施放，地點選在道濟禪寺一帶，目前已完成高空氣球定位，並加緊場域整...

新北橋面伸縮縫易打滑 民代促全面檢測防意外

新北市新莊區後港一路與建國二路橋面伸縮縫在雨天容易打滑，讓機車騎士心驚，近期加刷止滑漆改善。民代要求徹底揪出全市橋梁伸縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。