颱風塔巴影響 長榮航8日飛港澳航班取消或異動

受到颱風塔巴影響，長榮航空今天晚間指出，明天飛香港及澳門的部分航班有取消或異動情形，提醒旅客留意最新航班資訊。

根據交通部中央氣象署觀測，颱風塔巴朝香港、澳門、中國廣東移動，對台灣無直接影響。

除了星宇航空、台灣虎航及中華航空有宣布明天飛香港或澳門航班有取消外，長榮航空今天晚間也在官網公布，受到颱風影響，BR891、BR892、BR851、BR852桃園-香港來回取消航班。

BR845、BR846高雄-香港來回取消航班；BR829、BR830高雄-澳門來回取消航班；BR801、BR802桃園-澳門來回航班延後2小時。

