健康名人堂／菸害防制的潘朵拉盒子：開放加味菸

加味菸對國民健康危害極深，衛福部便指出加味菸添加不同口味（如水果或薄荷），「藉由降低菸嗆味來吸引青少年使用，進而對尼古丁產生成癮」，從而成為不吸菸者（尤其是青少年）嘗試菸品之入門磚；我國每10個青少年吸菸者中有4個使用加味菸，嚴重影響健康。

但日前國健署擬開放加熱菸清單中卻包含「加味」加熱菸，此開放決定不僅違背國健署保障國民健康職責，且嚴重偏離2023年「菸害防制法」第10條修正全面禁止加味菸之初衷。

有違菸害防制法初衷

2023年「菸害防制法」第10條修正，便明文規定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，其目的即在全面禁止所有加味菸；其修法理由明確提及政府「應限制菸草製品中加入提高可口性…之成分，以避免菸品業者藉此增加菸品吸引力，並拓展青少年及不吸菸者之市場」，且在「有鑑於兒童及青少年對於成癮性物質之警覺低，加味菸易讓其好奇而接觸或誤以為較無危害而持續使用…應予禁止」。

進一步，立委亦關心該規範是否能達到「全面」禁止加味菸之目的。而國健署於立法院答覆委員詢問時，一再強調「菸害防制法」第十條目的即在「不能有任何添加的味道...簡單說就是菸品禁止加味」（參考立法院公報第120卷第20期第270頁）。

但國健署於「菸害防制法」修正通過2年後遲未通過菸品禁止使用添加物辦法，導致全面禁止加味菸規範遲遲無法落實

國健署趁空窗期闖關

國健署不思早日通過菸品禁止使用添加物辦法，卻反其道而行，趁著法規空白急著通過「加味」加熱菸，不僅公然違背「菸害防制法」第10條立法目的、更無視立法院於修法期間要求、國健署答應應全面禁止「所有」加味菸之承諾。

雖然以國健署之立場，即使開放加味加熱菸後，仍可透過後續公告辦法，要求已在市面上流通之加味加熱菸下架。但這種先開放、後禁止的說法其實存在嚴重矛盾。依據公共衛生的「預警原則」，當一項產品或政策，存在可能造成嚴重或不可逆的公共衛生或環境危害風險時，即使科學證據尚未完全確定，也應採取預防或管制措施，以降低潛在傷害，而不是事後彌補，因為危害已造成，是無法彌補的。

更何況，加味加熱菸若已合法上市，要求其下架之難度勢必比自始拒絕其上市更為困難，從而導致此類產品在市場上危害國民健康之時間加長。

因此，為國民健康與菸害防制長遠發展，實期盼國健署能收回通過「加味」加熱菸之成命，至少也應在其上市前盡早通過菸品禁止使用添加物辦法，以達成實質禁止「加味」新興菸品進入市場之目的。

商品推薦