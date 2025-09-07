高溫上看36度！午後全台慎防雷雨 未來仍有熱帶擾動發展機率

塔巴颱風預估明登陸中國廣東，對台灣沒有直接影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到南方雲系北移影響，明天南部、花東慎防雷雨，其他地區午後也會有短暫雷陣雨及大雨；另外，未來1周南海至菲律賓東方海面仍為低壓環境，有熱帶擾動生成機率，但對台灣影響機率偏低。

張竣堯說，塔巴颱風今下午2時位於鵝鑾鼻西南西方810公里，並向北北西轉西北移動，預估明登陸廣東，對台灣沒有直接影響；未來1周南海至菲律賓東方海面仍為低壓的環境，會有熱帶擾動生成機率，但台灣逐漸受高壓勢力影響，因此熱帶擾動對台灣影響機會偏低。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明（8日）受到南方雲系北移影響，南部、花東不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並伴隨大雨發生。

周二、周三（9、10日）高壓勢力增強，各地上半天為多雲到晴的好天氣，台東、恆春半島有零星短暫降雨，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨，另外，周二山區也有局部大雨發生機率。

周四至周日（11至14日）天氣變得更加穩定，各地多雲到晴，午後西半部、其他山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，未來1周各地高溫約32至35度，而明天大台北、中南部地區局部高溫上看36度。

