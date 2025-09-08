聽新聞
健康你我他／桌遊益智遊具 銀髮健腦良伴

聯合報／ 文／榮月（中市南區）
桌遊益智活動能有效減緩認知退化和增強記憶力，能促進銀髮族互動社交，可說是防老健腦的靈丹妙藥。圖／榮月提供
我經常會把自己鎖在家門外，手機沒隨身攜帶，門鈴又壞了，得透過管理室對講機聯繫家人來開門，這才結束健忘老人流浪之旅。擔心又發生進不了家門的窘境，於是藏了備用鑰匙，這舉動還真的拯救過我好幾次。

明明已經再三提醒自己要記得拿鑰匙，但當穿好鞋跨出玄關時，鑰匙就是會被遺忘在鞋櫃上。騎車外出採買結束時，背包裡翻來翻去找不到鑰匙，十萬火急趕到停車處，往往看見機車和鑰匙都還在，才鬆了一口氣。

有時候想起身拿個東西或做件事情，才剛站起來走到房門口，腳就戛然而止，忘了要幹嘛，有時想老半天就是想不起來，乾脆放棄，等需求出現時再行動。

為了避免腦力退化，我開始玩桌遊。這是一種具有互動性和挑戰性的心智活動，不少醫學研究證明，適度刺激大腦細胞，可降低罹患失智的風險。譬如翻牌配對、圖卡記憶考驗，是能獨樂樂的腦力激盪休閒活動。與親友玩撲克牌心臟病或大富翁，可以訓練反應速度，提升專注力和邏輯思考能力。

預防失智，就是要活化腦力，桌遊益智活動能有效減緩認知退化和增強記憶力，像跳棋、象棋等可不是孩童和年輕人的專利遊具，對銀髮族來說，更能促進人際互動社交關係，可說是防老健腦的靈丹妙藥。

