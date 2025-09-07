松山機場「天花板與金屬結構突砸落」管線垂落 驚險場面曝光
台北市傍晚下起大雨，而有民眾發現，松山機場外廊區驚傳天花板掉落，從民眾拍攝的照片可見，現場大片天花板與金屬結構砸落，還有管線垂落，場面看起來相當警險。據了解，此次意外恐與今晚豪雨及積水壓力有關。
民眾「ᑕᗩᖇᖇIE ღ 阿姚」在社群上傳照片表示，松山機場天花板垮了，夭壽好險沒砸到人；另也有民眾拍攝到相同畫面，發文表示疑似是排水管掉下來，還好沒有人受傷。
據了解，機場人員與警方已趕赴現場管制，並拉起封鎖線清理掉落物，初步研判恐與今晚大雨及積水壓力有關，詳細原因仍待調查。
交通部民航局表示，今日傍晚松山地區雨勢較大，松山機場國內線航廈長廊排水管因雨勢宣洩不及、負荷過重而掉落，航站已派員檢修並儘速修復，現場無人受傷。
