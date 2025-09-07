快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東部海域發生規模4.6地震，地震深度20公里。圖擷自中央氣象署
東部海域發生規模4.6地震，地震深度20公里。圖擷自中央氣象署

中央氣象署發布小區域有感地震報告，台灣東部海域今晚7時29分發生規模4.6地震，地震深度26公里，各地最大震度為花蓮縣地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。

地震 規模 彰化

延伸閱讀

長輩唱歌有益健康…彰化縣府辦歌唱賽 啦啦隊賣力加油

彰化畜產嘉年華活動起跑 羊肉節率先登場

南投溫泉季啟動 鯉魚潭好湯開唱

基隆國光客運臨時站已全拆…闢建廣場前臨時鋪面 設計3種顏色供選擇

相關新聞

雨區擴大！豪雨狂炸20縣市 5縣市發布淹水警戒

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對20縣市發布豪雨特報，此外5縣市還發布淹水警戒，其中台中出現大豪雨，北...

豪雨炸19縣市「一路下到晚上」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區包含新竹縣、苗栗縣、台中市；大雨警戒區...

中醫談白露養生：重清肺防秋燥 多吃「這顏色」食物

今天是節氣「白露」，代表正式揭開秋天的序章，中醫師張家蓓提醒，秋天屬於五行中的金，對應顏色為白色，是養肺的重點季節，也為...

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

不少人喜歡使用漱口水來清潔牙齒，認為能去除深層牙垢...

漁民不平則鳴…漁船掛白布條出港抗議 東北角管理處提2措施回應漁民

新北市龍洞漁民今天集結22艘漁船，懸掛「還我漁船 回航的路」等白布條出海，並對戲水遊客廣播「請勿在航道戲水」。東北角風景...

江祖平事件 食藥署：管制藥物若非醫藥用屬毒品

演員江祖平疑遭侵犯且事件疑涉管制藥品，食藥署今天表示，若非醫藥或科學用途，依法即屬毒品，涉及刑事責任，管制藥品不得私下流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。