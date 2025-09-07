家人罹癌衝擊學子求學路 逆境中的光用勇氣寫下...不放棄的夢想

面對父母罹癌、家庭經濟壓力驟增，許多學子曾一度考慮放棄升學、提前投入職場分擔家計。大學生妍妍在考慮是否續進研究所深造專業時，父親的罹癌迫使她考慮停止學業下腳步，以就業為優先考量。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，癌症發生人數多集中於50歲以上族群，此年齡層正值家庭支柱階段，子女多處於高中、大學求學期，一旦家庭遭逢癌症衝擊，孩子的學習與夢想也可能因此中斷。

為了協助癌症家庭子女安心就學，台灣癌症基金會與遠雄人壽攜手邁入第15年，持續推動「癌症家庭子女獎助學金」公益計畫。遠雄人壽副總經理儲蓉說，15年來已幫助超過1300位學子在逆境中堅持夢想，勇敢向前。

就在妍妍最迷惘的時刻，「遠雄人壽×台灣癌症基金會癌症家庭子女獎學金」成為雪中送炭的轉捩點。因為獲獎所以決心繼續精進自己所學，獎助學金不僅減輕當時沉重的經濟負擔，更像是一雙溫暖的手，讓她能不中斷求學，重新托起對未來的想望。

住在花蓮的歆婷自幼父親罹患口腔癌，病情反覆復發，讓年僅4歲的她，早早面對生命的脆弱與家庭的重擔。看著母親獨自扛起經濟與照護責任，歆婷則在情緒與生活現實的拉扯中學會堅強，以堅定的信念，努力走出家庭困境，朝著成為醫師的夢想邁進。

儘管資源有限，歆婷從未放棄學業，靠著自學與時間管理，在照顧父親與課業之間取得平衡。她坦言：「不可能因為這些事放棄夢想」，這句話成了她面對困境時的座右銘。因為她深刻體會病患與家屬的無助。她希望未來能成為一名醫師返鄉行醫，幫助更多像她一樣的病患與照顧者。

「癌症家庭的小孩不是『應該很堅強』，我們也會害怕、脆弱，需要的是理解與陪伴，而不是同情。」在逆境中，她選擇努力前行，用行動為自己與家人開創未來。

在面對家庭重擔與親人病痛的成長過程中，昀芳選擇以樂觀面對。自小由奶奶照顧，在奶奶罹癌後，在她求學的同時，主動承擔照護責任，分擔經濟壓力。她相信，即使生活充滿挑戰，只要心中有夢，就能走出屬於自己的路。昀芳說，照顧奶奶的過程不容易，但也讓她與奶奶的關係更加緊密。記得居服員曾說：「妳真的很孝順。」，讓狀況每況愈下的奶奶說了句「謝謝」，而那句謝謝，也成了昀芳最深的感動。

昀芳提到，她也想感謝自己在歷經種種困境後，仍能堅持走到現在，甚至有機會站上舞台分享自己的故事。未來夢想是成為一名營養師，預計明年七月報考營養師國考，希望能以專業守護家人，也幫助更多人擁有健康的生活。

張家崙強調，癌症家庭子女獎助學金不只是金錢上的幫助，更是一份社會的支持與鼓勵。希望透過這項計畫，讓孩子們知道，他們並不孤單。

癌症已連續42年高居台灣十大死因之首，根據國健署最新統計，2024年罹癌人數達13萬293人，平均每4分02秒就有一人確診。全台癌症家庭已突破85萬戶，影響層面不僅止於病患，更深深牽動整個家庭的經濟與心理壓力。

隨著社會環境的改變，今年獎學金申請的件數高達近360件，為近年最高。在遠雄人壽號召同仁及企業樂捐之下，共提供136名獎助名額（高中職組72名，大學專組64名）。今年適逢獎助學金舉行第15年，邀請過往獎助同學「回娘家」分享這份獎助學金的意義，也鼓勵本屆獲獎同學，這份獎助學金不只是經濟上的即時雨，更是被看見自身努力奮發的證明，同時也邀請今年兩位得獎同學作為代表，分享他們在逆境中綻放光芒的故事，展現對未來自己的期許。

商品推薦