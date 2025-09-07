雨區擴大！豪雨狂炸20縣市 5縣市發布淹水警戒

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對20縣市發布豪雨特報，此外5縣市還發布淹水警戒，其中台中出現大豪雨，北北基慎防大雷雨，影響時間持續到晚間7時30分。

大豪雨警戒區為台中市；豪雨警戒區為新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣山區；大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。

氣象署指出，今天台中市地區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、苗栗縣、南投縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

氣象署也針對基隆市、臺北市、新北市發布大雷雨即時訊息，影響持續時間至晚間7時30分，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，目前水利署也針對台北市（文山區、中正區、大安區、信義區）、新北市（永和區）、新竹縣（關西鎮）、台中市（太平區、北屯區、豐原區、石岡區、霧峰區）、南投縣（國姓鄉）發布淹水警戒。

