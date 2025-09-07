衛福部「公審說」惹議 陳菁徽籲全面介入協助江祖平案

藝人江祖平遭性侵案中，衛福部因曾說「不建議透過媒體公審」引發爭議。國民黨立委陳菁徽表示，衛福部如此態度令人失望，政府應思考是否涉及多名受害者，是否要成立專案小組全面介入，且加害人還敢喊「我用關係壓死妳」，這絕對是本月最大的鬼故事，政府絕不能姑息，請衛福部不要再搞錯重點。

藝人江祖平爆料「有朋友」遭三立高層兒子下藥性侵，之後證實她自己就是受害者，衛福部保護司被問及此事，曾提及「不建議透過媒體公審」，引發批評。

陳菁徽表示，江祖平勇敢揭露自身被性侵的事件，加害者除了涉及性侵，還傳出威脅被害人、動輒以「關係」恫嚇他人，這已經不只是性暴力，更觸犯恐嚇。更可怕的是，隨著勇敢站出來指控的被害人越來越多，這可能是極為嚴重、為期已久的性犯罪。

陳菁徽批評，衛生福利部的態度卻令人失望，保護司長竟然說「不鼓勵以媒體公審方式求助」，這是什麼檢討受害者的說詞嗎？後來次長呂建德還有臉出來洗地，這樣真的是在保護被害人嗎？當犯罪情節重大，政府的角色不是應該立刻思考是否涉及多名受害者，是否要成立專案小組，全面介入協助嗎？

陳菁徽認為，受害人一開始選擇用第三人稱爆料，這完全可以理解，畢竟在權力不對等的情況下，這是保護自己的必要方式。她還說，大家都想了解加害人喊出「我用關係壓死妳」到底是什麼關係？是媒體權力？是政黨資源？還是干預司法？如此威脅出現在台灣，大家難道不覺得可怕、毛骨悚然嗎？

陳菁徽感嘆，一個權貴，可以打著權勢，明目張膽的要求被害人閉嘴，這絕對是本月最大的鬼故事，這點絕對要查明，政府絕對不能姑息，請衛生福利部不要再搞錯重點了。

