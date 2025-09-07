睽違25年 陳定鴻《美夢成真》雕塑展大墩文化中心開展

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
《美夢成真》展出40餘件雕塑作品，完整呈現陳定鴻的創作歷程。記者宋健生／攝影
知名雕塑藝術家陳定鴻睽違25年，再度於台中大墩文化中心舉辦個展《美夢成真》，展期自即日起至9月24日。7日下午舉行開幕式，台中市政府文化局副局長曾能汀、雕塑家黃映蒲、華巍藝術總監賴慕芬與大明高中校長陳鵬松等人都到場，場面熱烈。

展覽並於9月13、14日下午3時安排兩場現場導覽，帶領觀眾深入理解創作心境。

《美夢成真》展出40餘件雕塑作品，完整呈現陳定鴻的創作歷程。從早期的寫實、抽象與半抽象，到近年多重材料拼貼、3D掃描與列印，作品還結合彩色印刷、烤漆與電鍍工藝，甚至融入卡漫變形。展場彷彿雕塑語言的實驗場，觀眾能在材質與造型的轉換中，感受到藝術家的不懈追尋。

曾能汀指出，陳定鴻1962年出生於彰化埔心，畢業於國立臺灣藝術專科學校雕塑科，早期深受英國現代雕塑大師亨利．摩爾影響，作品多融入親情、愛情與情感意象，逐漸建立獨特風格。1997年獲「年度裝飾陶瓷傑出創作獎」，其後持續在全國美展嶄露頭角。

1999年921大地震，成為陳定鴻創作轉折。他毅然辭去教職，專注雕塑，儘管因成本壓力不得不以FRP或石膏代替銅雕，但也因此開拓更多材質可能，為日後的多樣化創作奠定基礎。

華巍藝術總監賴慕芬表示，陳定鴻2009年出任台中市雕塑學會理事長，積極推動雕塑藝術交流。他在純藝術與市場間摸索，轉以隱喻與象徵手法拉近觀眾距離。2012年後陸續推出「年年有餘」、「天天幸福」與「平安如意」等作品，洋溢吉祥氛圍，廣受藏家喜愛。

值得一提的是，此次開幕式特別邀請雕塑家黃映蒲致詞，他與陳定鴻亦師亦友，多年來互相砥礪，情誼深厚。大明高中校長陳鵬松也到場致詞，勉勵後進持續追夢，場面溫馨。

陳定鴻認為，純真是一股力量，因此在雕塑中大量描繪孩童與動物互動，呈現活潑生命力。他說：「唯有初心，才能得到真正的快樂。」藝術創作是自我對藝術本質的追尋，是不斷找出新的美感可能性，「過程雖複雜，但最單純的靈動，往往帶來最深刻的感動。」雕塑是一場與自我的對話，也是與世界的交流。

從教職到專職藝術家，從寫實到卡漫，從傳統到跨界，《美夢成真》完整回顧陳定鴻的創作歷程，也見證他一步步實現夢想。

台中市文化局副局長曾能汀（右起）、雕塑家陳定鴻、華巍藝術總監賴慕芬。記者宋健生／攝影
展場彷彿雕塑語言的實驗場，觀眾能感受到藝術家的不懈追尋。記者宋健生／攝影
雕塑藝術家陳定鴻睽違25年，再度於台中大墩文化中心舉辦個展《美夢成真》。記者宋健生／攝影
