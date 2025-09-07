三昧堂布袋戲音樂劇 主角戲偶高150公分氣勢驚人

快訊

中央社／ 嘉義縣7日電

三昧堂創意木偶團與迴響樂集合作推出第12齣全新布袋戲音樂劇作品「正義」，今天在嘉縣表演藝術中心首演吸引爆滿觀眾，劇中主角東方蒼龍戲偶身高150公分、重25公斤，一出場氣勢驚人。

三昧堂從2014年開始，每年都會推出全新的布袋戲音樂劇，每齣戲只演一場，因此新劇一開台賣票，短期間就一掃而空，今年新劇「正義」布袋戲音樂劇自7月1日中午開始售票，6小時內200個座位即完售。

三昧堂團長嚴仁鴻接受中央社記者訪問說，「正義」講的是權力使人腐化，東方蒼龍當了20年的武林盟主後，不想因為年紀到了而卸任，最終因為對權位的貪戀鑄下大錯，找不回當年為百姓服務的初心。

嚴仁鴻表示，三昧堂為了本劇創作出多尊全新創作角色，有東方蒼龍盟主、巧玲瓏夫人、東方紫宸、東方煜辰、老管家、左思明、如月、雲中子、笛飛聲、司馬藏雪戰損版、公孫長歌欽差版、公孫長歌偵探版等精工布袋戲偶，每尊都精美無比。

此外，「正義」的主角武林盟主東方蒼龍，由戲偶造形師王文志與偶衣師陳有豐兩人共同設計，身高150公分氣勢非凡，和小學五年級的學童差不多高，重達25公斤，演出時考驗操偶師的體力及耐力。

王文志說，他在東方蒼龍造形上做了一個頭冠，類似正義女神手上拿的天平，代表公平與公正，整尊高大又有氣勢，戲中一現身就鎮懾全場。

嚴仁鴻指出，迴響樂集蔡玉眞團長，今年也為了音樂劇寫出「回首」與「河殤」等全新曲目，搭配戲偶的演出，讓劇情更加感人。

今年有很多戲迷買不到入場，只能在劇場徘徊；對此嚴仁鴻表示，音樂劇動員各地近百名志工，出動八十幾尊精工戲偶，加上燈光音響設計，週六彩排，週日演一場已是極限，沒有買到票的民眾，就只能留意明年新戲開始售票的時間，以免向隅。

三昧堂是嘉義縣在地布袋戲創作團隊，曾代表台灣至德國、英國、法國、日本、荷蘭、等國做文化外交，聲名在外，今年韓國電視台還特地來台灣專訪三昧堂的報導其如何結合志工、在地信仰發展本土文化。

