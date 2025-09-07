快訊

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

雨彈來了！北市文山萬華大安等四區時雨量最大達40毫米

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市災防辦表示，目前新店區有密集閃電訊號發生，對流持續發展並緩慢向西北移動，目前最大時雨量於文山仙跡岩站達26.5毫米。本報資料照片
北市災防辦表示，目前新店區有密集閃電訊號發生，對流持續發展並緩慢向西北移動，目前最大時雨量於文山仙跡岩站達26.5毫米。本報資料照片

中央氣象署今天下午4時15分，針對19縣市發布豪大雨特報，台北市等地區為大雨警戒區。北市災防辦表示，目前新店區有密集閃電訊號發生，對流持續發展並緩慢向西北移動，目前最大時雨量於文山仙跡岩站達26.5毫米。

北市災防辦提醒，預計未來一小時萬華、中正、大安、文山區時雨量可達40毫米以上，大同、中山、松山、信義區約30至40毫米。

北市 雨量 大雨特報

延伸閱讀

公館圓環周六開拆前夕民團「守環」抗議 北市持續溝通

獨／賴清德啟動黨務座談 北市議員向總統提這些事「一定要加快」

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

民進黨啟動22縣市巡迴座談 賴總統赴萬華廣照宮贈匾

相關新聞

豪雨炸19縣市「一路下到晚上」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區包含新竹縣、苗栗縣、台中市；大雨警戒區...

中醫談白露養生：重清肺防秋燥 多吃「這顏色」食物

今天是節氣「白露」，代表正式揭開秋天的序章，中醫師張家蓓提醒，秋天屬於五行中的金，對應顏色為白色，是養肺的重點季節，也為...

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

不少人喜歡使用漱口水來清潔牙齒，認為能去除深層牙垢...

漁民不平則鳴…漁船掛白布條出港抗議 東北角管理處提2措施回應漁民

新北市龍洞漁民今天集結22艘漁船，懸掛「還我漁船 回航的路」等白布條出海，並對戲水遊客廣播「請勿在航道戲水」。東北角風景...

江祖平事件 食藥署：管制藥物若非醫藥用屬毒品

演員江祖平疑遭侵犯且事件疑涉管制藥品，食藥署今天表示，若非醫藥或科學用途，依法即屬毒品，涉及刑事責任，管制藥品不得私下流...

玉山八通關步道驚見虎頭蜂窩 至少「2顆籃球大」超嚇人

玉山國家公園八通關越嶺道6.3K處，靠近樂樂山屋一帶發現樹上有虎頭蜂築巢，由於目測距離步道僅7、8公尺，體積至少2顆籃球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。