月全食深夜登場 南部、台東雲層偏厚觀賞機會低

月全食預計今天深夜登場，氣象署表示，晚間南部、台東雲層偏厚，賞月機會較低；明天持續受南方雲系北移影響，午後各地易有局部大雨；未來一週水氣逐漸減少，感受悶熱。

交通部中央氣象署指出，月全食將於今天深夜至明天凌晨登場，共歷時5小時又30分鐘，期間最精華時段為明天凌晨1時30分「食既」至2時53分「生光」，計1小時23分鐘；月食發生時，月亮位於南方至西南方天空，建議民眾選擇南方至西南方地平較無地物遮掩的地點觀賞。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天由於南方雲系持續北移，加上對流旺盛，因此午後降雨範圍廣，各地雲層偏厚；南部、台東會持續有南方雲系北移，因此雲量偏多，賞月機會較低；中部以北、宜花若雨後雲層消散，深夜之後稍微有機會見到月全食。

張竣堯表示，明天持續受南方雲系影響，南部、花東不定時短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，易有局部大雨。

張竣堯指出，9日至10日太平洋高壓增強，水氣稍減，台東及恆春半島有不定時的零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；11日至14日主要受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張竣堯提到，未來一週高溫普遍在攝氏32至35度，明天大台北、中南部有局部36度以上高溫。

張竣堯說，輕颱塔巴下午中心位置在鵝鑾鼻西南西方約810公里處，預估最快明天將在廣東一帶登陸，強度仍有稍微增強的趨勢，但對台灣沒有直接影響；未來一週不排除在南海至菲律賓東方海面的大低壓帶中仍會有熱帶擾動發展，但台灣主要在太平洋高壓影響下，預估會是水氣愈來愈少、感受愈來愈悶熱的一週。

張竣堯提醒，今天起至11日逢年度大潮，中部、花蓮沿海地區漲潮期間，漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易。

