雷雨狂炸雙北！氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨
對流雲系發展旺盛，中央氣象署今下午5時29分針對2縣市發布大雷雨即時訊息，預計持續下到晚間6時30分，另外，新北市3處山區也發布暴雨災防告警，預估影響時間持續到晚間7時29分。
氣象署下午5時29分針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，預估影響時間持續到晚間6時30分，呼籲民眾防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
另外，新北市石碇區、新北市烏來區、新北市新店區等3地區也發布山區暴雨警訊，氣象署表示，針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）發布災防告警，持續時間至晚間7時29分。
氣象署表示，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
