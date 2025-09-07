快訊

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

聽新聞
0:00 / 0:00

龍洞漁民抗議…潛水協會籲玩家守法 但不認同「航道潛水後果自負」說法

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市龍洞漁港今有22艘漁船懸掛「還我漁船回航的路」、「航道潛水風險自負」等白布條出港，警示遊客不要進入航道，並要求外界還他們公道。圖／漁民提供
新北市龍洞漁港今有22艘漁船懸掛「還我漁船回航的路」、「航道潛水風險自負」等白布條出港，警示遊客不要進入航道，並要求外界還他們公道。圖／漁民提供

新北市龍洞漁民今天集結漁船，抗議戲水遊客靠近航道。台灣自由潛水發展協會表示，「航道潛水 後果自負」的說法是不正確的，有待建立「人船避碰規則」化解問題，並期待政府設置清楚的水面界線，才能促進雙方溝通理解。

今年7月27日1艘漁船從海上駛返龍洞漁港時，因與在龍洞灣海域潛水遊客相當接近引發關注。6天後有艘漁船專程從龍洞漁港出海後，靠近潛水民眾喊話，這裡是航道，不要游那麼出來，船撞你們怎麼辦？又成話題。

龍洞漁民不滿被汙名化，今天集結22艘漁船，分別懸掛「還我漁船 回航的路」、「航道潛水 後果自負」、「不實報導 加害漁民 還我清白」白布條出港後，在海面對遊客廣播不要進入航道，並希望外界還他們公道。

漁民要求在海面設置浮球當界線，漁船和潛水遊客都不要越界。東北角風景區管理處回應，海上設置浮標，因會隨漲退潮移動失準，所以並非良策，但將再增設陸上基樁，供遊客在海上確認位置，並與漁民研議漁船廣播宣導等方案，避免意外發生。

對於龍洞漁民的抗議行動，台灣自由潛水發展協會表示，若有潛水遊客越界、進入禁制區或違反公告規範情事，應由主管機關依法查察。協會也呼籲潛水教練、業者與遊客，務必遵守現行公告規範，確保活動安全與秩序。

協會說，理解漁民表達立場的立場，但若以漁船包圍潛水人員、刻意迫近或鳴笛造浪，就已不是抗議，而是危險行為，協會無法接受漁民以危險方式表達訴求。

協會表示，漁民訴求「航道潛水後果自負」是不正確的觀念，因為就像是看到行人闖紅燈，不等於可以撞下去，並希望國內儘速建立「人船避碰規則」，讓雙方都能有所依循。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥認為，從小琉球到龍洞，問題的核心都是政府沒有辦法細膩地執行海洋空間治理，因為相關機關沒有合適的政策工具，也沒有促進各方溝通的機制。僅以畫設禁制區作為手段，只會造成水域活動發展遭受更多的限制並衍生更高的對立。

吳秉宥說，道路要有交通安全管理規則，水路也應該要有一套規則，希望航政機關、漁民、各種利害團體能合作訂定規則，讓各方了解界線在哪裡、標示在哪裡、安全距離是多少、哪裡建議減速慢行；萬一不幸撞到了，什麼情況下可以不算是漁民的責任。

吳秉宥表示，水路規則訂定後，再透過教育落實規則，才能避免人航紛爭「這把火」，小琉球燒完後八斗子燒，八斗子燒完後龍洞燒，一樣的狀況不斷重複上演，彼此的安全永遠都不能獲得保證。

漁民 小琉球

延伸閱讀

漁民不平則鳴…漁船掛白布條出港抗議 東北角管理處提2措施回應漁民

不滿被潛水客汙名化 龍洞漁船集結 掛「還我漁船回航的路」白布條抗議

廣播金鐘入圍名單今揭曉 廖江華、倪蓓蓓獲特別貢獻獎

廣播金鐘公布入圍名單 廖江華、倪蓓蓓獲特別貢獻獎

相關新聞

豪雨炸19縣市「一路下到晚上」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區包含新竹縣、苗栗縣、台中市；大雨警戒區...

中醫談白露養生：重清肺防秋燥 多吃「這顏色」食物

今天是節氣「白露」，代表正式揭開秋天的序章，中醫師張家蓓提醒，秋天屬於五行中的金，對應顏色為白色，是養肺的重點季節，也為...

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

不少人喜歡使用漱口水來清潔牙齒，認為能去除深層牙垢...

漁民不平則鳴…漁船掛白布條出港抗議 東北角管理處提2措施回應漁民

新北市龍洞漁民今天集結22艘漁船，懸掛「還我漁船 回航的路」等白布條出海，並對戲水遊客廣播「請勿在航道戲水」。東北角風景...

江祖平事件 食藥署：管制藥物若非醫藥用屬毒品

演員江祖平疑遭侵犯且事件疑涉管制藥品，食藥署今天表示，若非醫藥或科學用途，依法即屬毒品，涉及刑事責任，管制藥品不得私下流...

玉山八通關步道驚見虎頭蜂窩 至少「2顆籃球大」超嚇人

玉山國家公園八通關越嶺道6.3K處，靠近樂樂山屋一帶發現樹上有虎頭蜂築巢，由於目測距離步道僅7、8公尺，體積至少2顆籃球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。