龍洞漁民抗議…潛水協會籲玩家守法 但不認同「航道潛水後果自負」說法

新北市龍洞漁民今天集結漁船，抗議戲水遊客靠近航道。台灣自由潛水發展協會表示，「航道潛水 後果自負」的說法是不正確的，有待建立「人船避碰規則」化解問題，並期待政府設置清楚的水面界線，才能促進雙方溝通理解。

今年7月27日1艘漁船從海上駛返龍洞漁港時，因與在龍洞灣海域潛水遊客相當接近引發關注。6天後有艘漁船專程從龍洞漁港出海後，靠近潛水民眾喊話，這裡是航道，不要游那麼出來，船撞你們怎麼辦？又成話題。

龍洞漁民不滿被汙名化，今天集結22艘漁船，分別懸掛「還我漁船 回航的路」、「航道潛水 後果自負」、「不實報導 加害漁民 還我清白」白布條出港後，在海面對遊客廣播不要進入航道，並希望外界還他們公道。

漁民要求在海面設置浮球當界線，漁船和潛水遊客都不要越界。東北角風景區管理處回應，海上設置浮標，因會隨漲退潮移動失準，所以並非良策，但將再增設陸上基樁，供遊客在海上確認位置，並與漁民研議漁船廣播宣導等方案，避免意外發生。

對於龍洞漁民的抗議行動，台灣自由潛水發展協會表示，若有潛水遊客越界、進入禁制區或違反公告規範情事，應由主管機關依法查察。協會也呼籲潛水教練、業者與遊客，務必遵守現行公告規範，確保活動安全與秩序。

協會說，理解漁民表達立場的立場，但若以漁船包圍潛水人員、刻意迫近或鳴笛造浪，就已不是抗議，而是危險行為，協會無法接受漁民以危險方式表達訴求。

協會表示，漁民訴求「航道潛水後果自負」是不正確的觀念，因為就像是看到行人闖紅燈，不等於可以撞下去，並希望國內儘速建立「人船避碰規則」，讓雙方都能有所依循。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥認為，從小琉球到龍洞，問題的核心都是政府沒有辦法細膩地執行海洋空間治理，因為相關機關沒有合適的政策工具，也沒有促進各方溝通的機制。僅以畫設禁制區作為手段，只會造成水域活動發展遭受更多的限制並衍生更高的對立。

吳秉宥說，道路要有交通安全管理規則，水路也應該要有一套規則，希望航政機關、漁民、各種利害團體能合作訂定規則，讓各方了解界線在哪裡、標示在哪裡、安全距離是多少、哪裡建議減速慢行；萬一不幸撞到了，什麼情況下可以不算是漁民的責任。

吳秉宥表示，水路規則訂定後，再透過教育落實規則，才能避免人航紛爭「這把火」，小琉球燒完後八斗子燒，八斗子燒完後龍洞燒，一樣的狀況不斷重複上演，彼此的安全永遠都不能獲得保證。

