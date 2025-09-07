中醫談白露養生：重清肺防秋燥 多吃「這顏色」食物

今天是節氣「白露」，代表正式揭開秋天的序章，中醫師張家蓓提醒，秋天屬於五行中的金，對應顏色為白色，是養肺的重點季節，也為迎接寒冬做好準備。這季節容易感冒，因氣候乾燥、日夜溫差大，肺部容易受「燥邪」侵襲，水分一樣不可少，滋潤咽喉，緩解乾燥不適。

近日天氣高溫炎熱，但是空氣乾燥、易讓皮膚表層的水分流失，中醫認為「肺主皮毛」，肺好自然皮膚好、毛髮滋潤有光澤。張家蓓說，初秋還是很炎熱，要再過一陣子才會有乾燥涼爽的感覺。秋季養生之道首重「潤肺」，飲食部分可多吃白木耳、百合、白蘿蔔、薏仁、山藥、水梨等蔬果，預防呼吸系統疾病。

今年8月7日迎來「立秋」，交節時間落在白天，被稱為「公秋」，代表立秋後的天氣會逐漸涼爽。俗諺「公秋爽，母秋凶」，張家蓓提醒，通常遇到「公秋」會降溫較快，民眾要注意早晚溫差，尤其是心血管疾病患者及長者，睡覺要特別加強保暖；就寢時間也可以比平日早1小時，符合「養收之道」。

秋天日照時間縮短，大約6點左右已漸天黑，張家蓓說，光線不足會干擾人體的生物鐘，可能導致一些人情緒低落、憂鬱和沮喪，不妨多吃能促進血清素製造的食物。包括五穀雜糧、深海魚及雞肉等優質蛋白質、黑巧克力、菠菜和花椰菜等深綠色蔬菜，鎮定神經並維持血糖穩定，幫助情緒平穩。

在養生按摩部分，張家蓓推薦「太淵穴」，太淵穴是肺經的穴道，可加強肺的呼吸機能、改善肺活量。太淵穴位於手腕橫紋的內側，找到拇指第一掌骨的凹陷處，以指腹按壓至有痠痛感即可。這時節氣溫多變，當感覺「快要感冒」時， 按壓太淵穴可調節免疫系統，有助於補肺、保肺。

