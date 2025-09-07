自幼照顧罹癌父 花蓮女孩立志返鄉行醫助人

快訊

中央社／ 台北7日電

「每一段艱難的路，都是通往溫柔世界的橋」，來自花蓮的女孩歆婷，自幼照顧罹癌父親，這段不平凡經歷深刻體會癌症家庭無助，希望將來返鄉，用醫療專業照亮他人的生命道路。

歆婷的故事，是全台灣85萬癌症家庭的縮影，癌症已連續42年高居台灣10大死因之首，據國健署最新統計，去年罹癌人數達13萬0293人，平均每4分02秒就有1人確診，推算全台癌症家庭突破85萬戶，影響層面不僅止於病患，更牽動整個家庭的經濟與心理壓力。

台灣癌症基金會與企業攜手合作邁入第15年，持續推動「癌症家庭子女獎助學金」公益計畫，今年提供136個獎助名額，其中2名得獎學生作為代表分享在逆境中綻放光芒故事。作為分享人的歆婷說，癌症家庭小孩不是「應該很堅強」，大家都會害怕、脆弱，需要理解與陪伴，而不是同情。

就讀花蓮女中的歆婷，年僅4歲時，父親罹患口腔癌，病情反覆復發，不僅讓年幼的她早早直面生命的脆弱，也讓家庭承受沉重的經濟與照護壓力。母親一肩扛起家計與照護責任，歆婷則在情緒與生活的重擔中學會堅強。

「不可能因為這些事放棄夢想」，這句話成了歆婷面對困境時的座右銘，她分享，儘管家庭資源有限，她從未放棄學業，靠著自學與嚴謹的時間管理，在照顧父親與課業之間努力取得平衡，立下成為醫師的志向，希望未來能返鄉行醫。

另外1名分享人是昀芳，她自小由奶奶照顧，在奶奶罹癌後，她求學的同時，主動承擔照護責任，分擔經濟壓力。她說，照顧奶奶的過程不容易，但讓她與奶奶的關係更加緊密，同時聽見自己內心的願望，是成為營養師，預計明年7月報考營養師國考，希望能以專業守護更多人。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙指出，癌症患者多集中在50歲以上族群，占比高達83%，約有10萬8626人。其中，40至59歲的癌症病患達4萬1108人，這個年齡層正值家庭經濟支柱的階段，子女多處於高中或大學求學期。

張家崙說，一旦家庭遭遇癌症衝擊，不僅病患本身需要面對龐大的醫療挑戰，孩子的學習與夢想也可能因此被迫中斷。癌症家庭子女獎助學金不僅是金錢上的協助，更是來自社會的理解與支持，讓這些孩子知道，他們並不孤單，也鼓勵他們在逆境中持續追夢、不放棄未來。

