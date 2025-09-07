快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

豪雨炸19縣市「一路下到晚上」 慎防雷擊、強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區包含新竹縣、苗栗縣、台中市；大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹縣、苗栗縣及台中市地區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報。圖擷自中央氣象署
新竹 豪雨

