漁民不平則鳴…漁船掛白布條出港抗議 東北角管理處提2措施回應漁民

新北市龍洞漁民今天集結22艘漁船，懸掛「還我漁船 回航的路」等白布條出海，並對戲水遊客廣播「請勿在航道戲水」。東北角風景區管理處表示，將增設陸上基樁供遊客在海上確認位置，也會與漁民研議漁船廣播宣導等方案，避免意外發生。

龍洞漁民原先就不滿戲水遊客靠近漁船返回漁港航道，反而怪罪漁船過於接近戲水人群。日前龍洞灣有魚群死亡，遊客又暗指漁民炸魚，漁民更加忿忿不平，與戲水遊客嫌隙加深。

22艘漁船今天上午在龍洞漁港集結，分別懸掛「還我漁船 回航的路」、「航道潛水 風險自負」、「不實報導 加害漁民 還我清白」白布條，出港警示遊客，並希望外界還他們公道。

貢寮區漁會理事李天生說，遊客先到航道玩水，卻「借用媒體的力量」，說漁民開船回港的時候，把船開到人群中，這是說不過去的。漁民的訴求就是潛水潛的安全，開船開得安心，所以今天出港抗議時，也廣播提醒戲水民眾為了自身安全，不要進入航道。

李天生表示，過去曾經跟東北角風景區管理處開過幾次協調會，漁民建議設浮球供辨識，管理處未同意。風波一再上演，請東北角管理處把這件事情處理好，快快的規畫出管理方案。

東北角管理處表示，政府執法不能像月亮，初一、十五不一樣，因為在海上設置浮標，因會隨漲退潮移動失準，所以並非良策。

管理處8月27日曾邀集海委會、新北市政府、貢寮區漁會及相關利害團體會商安全措施，說明設置海上浮標不可行，但會加強陸上指引。管理處已排定9月12日邀相關單位，前往龍洞漁港碼頭現勘位置，預計增設2組共4座基樁，強化水域活動者在海上確認位置，避免靠近漁船航道。

今年8月初曾有漁民專程駕船出港，提醒戲水遊客不要進入航道。今天漁船集結出港抗議，也有廣播宣導。東北角管理處認為，用漁船在海上宣導的模式也不錯， 將與貢寮區漁會、新北市漁政機關研議合作宣導方案。

新北市龍洞漁港今有22多艘漁船懸掛「還我漁船回航的路」、「航道潛水風險自負」等白布條出港，要求外界還他們公道。記者邱瑞杰／攝影 新北市龍洞漁港今有22多艘漁船懸掛「還我漁船回航的路」、「航道潛水風險自負」等白布條出港，要求外界還他們公道。記者邱瑞杰／攝影

