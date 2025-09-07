漁民不平則鳴…漁船掛白布條出港抗議 東北角管理處提2措施回應漁民
新北市龍洞漁民今天集結22艘漁船，懸掛「還我漁船 回航的路」等白布條出海，並對戲水遊客廣播「請勿在航道戲水」。東北角風景區管理處表示，將增設陸上基樁供遊客在海上確認位置，也會與漁民研議漁船廣播宣導等方案，避免意外發生。
龍洞漁民原先就不滿戲水遊客靠近漁船返回漁港航道，反而怪罪漁船過於接近戲水人群。日前龍洞灣有魚群死亡，遊客又暗指漁民炸魚，漁民更加忿忿不平，與戲水遊客嫌隙加深。
22艘漁船今天上午在龍洞漁港集結，分別懸掛「還我漁船 回航的路」、「航道潛水 風險自負」、「不實報導 加害漁民 還我清白」白布條，出港警示遊客，並希望外界還他們公道。
貢寮區漁會理事李天生說，遊客先到航道玩水，卻「借用媒體的力量」，說漁民開船回港的時候，把船開到人群中，這是說不過去的。漁民的訴求就是潛水潛的安全，開船開得安心，所以今天出港抗議時，也廣播提醒戲水民眾為了自身安全，不要進入航道。
李天生表示，過去曾經跟東北角風景區管理處開過幾次協調會，漁民建議設浮球供辨識，管理處未同意。風波一再上演，請東北角管理處把這件事情處理好，快快的規畫出管理方案。
東北角管理處表示，政府執法不能像月亮，初一、十五不一樣，因為在海上設置浮標，因會隨漲退潮移動失準，所以並非良策。
管理處8月27日曾邀集海委會、新北市政府、貢寮區漁會及相關利害團體會商安全措施，說明設置海上浮標不可行，但會加強陸上指引。管理處已排定9月12日邀相關單位，前往龍洞漁港碼頭現勘位置，預計增設2組共4座基樁，強化水域活動者在海上確認位置，避免靠近漁船航道。
今年8月初曾有漁民專程駕船出港，提醒戲水遊客不要進入航道。今天漁船集結出港抗議，也有廣播宣導。東北角管理處認為，用漁船在海上宣導的模式也不錯， 將與貢寮區漁會、新北市漁政機關研議合作宣導方案。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言