雨勢升級！19縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午15時50分針對全台19縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日台中市及苗栗縣地區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨：苗栗縣、台中市。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。影響時間：07日下午至07日晚上。 中央氣象署下午15時50分針對全台19縣市發布豪雨特報。圖擷自中央氣象署

