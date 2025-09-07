聽新聞
漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌
不少人喜歡使用漱口水來清潔牙齒，認為能去除深層牙垢，但醫師康智為指出，錯誤使用漱口水，可能導致口腔菌叢被破壞，甚至黴菌感染。
牙科醫師康智為在《早安健康》YouTube頻道指出，由於漱口水是利用來回沖洗的方式清潔，因此無法取代以物理性去除牙垢的牙刷。他表示正確的使用順序為先刷牙去除食物殘渣，再使用漱口水，讓其接觸到牙齒表面及牙齦溝裡。
康智為指出，一般型漱口水每日可使用1至2次，但仍不建議過度使用，以免造成過度殺菌、口腔菌叢失衡，還可能會增加黴菌感染的風險。至於使用完漱口水，是否需要再用清水漱口？他表示，市售漱口水通常不會太刺激，但如果是對藥水味比較敏感的人，是可以使用清水再漱一次，以減緩不適感。
關於如何挑選漱口水，康智為建議，市售漱口水有分含酒精與不含酒精的品項，有些還會強調美白、抗敏感，視個人需求挑選購買即可。他也曾在臉書PO文列出常見的4種漱口水功效，含酒精漱口水能有效抑菌、含藥漱口水能抑制牙菌斑形成、含氟漱口水可預防蛀牙與降低敏感、草本漱口水則能清潔抗菌，但酒精濃度太高的漱口水容易刺激口腔黏膜，建議別長期使用。
