快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師表示，錯誤使用漱口水，可能導致口腔菌叢被破壞，甚至黴菌感染。示意圖／Ingimage
醫師表示，錯誤使用漱口水，可能導致口腔菌叢被破壞，甚至黴菌感染。示意圖／Ingimage

不少人喜歡使用漱口水來清潔牙齒，認為能去除深層牙垢，但醫師康智為指出，錯誤使用漱口水，可能導致口腔菌叢被破壞，甚至黴菌感染。

牙科醫師康智為在《早安健康》YouTube頻道指出，由於漱口水是利用來回沖洗的方式清潔，因此無法取代以物理性去除牙垢的牙刷。他表示正確的使用順序為先刷牙去除食物殘渣，再使用漱口水，讓其接觸到牙齒表面及牙齦溝裡。

康智為指出，一般型漱口水每日可使用1至2次，但仍不建議過度使用，以免造成過度殺菌、口腔菌叢失衡，還可能會增加黴菌感染的風險。至於使用完漱口水，是否需要再用清水漱口？他表示，市售漱口水通常不會太刺激，但如果是對藥水味比較敏感的人，是可以使用清水再漱一次，以減緩不適感。

關於如何挑選漱口水，康智為建議，市售漱口水有分含酒精與不含酒精的品項，有些還會強調美白、抗敏感，視個人需求挑選購買即可。他也曾在臉書PO文列出常見的4種漱口水功效，含酒精漱口水能有效抑菌、含藥漱口水能抑制牙菌斑形成、含氟漱口水可預防蛀牙與降低敏感、草本漱口水則能清潔抗菌，但酒精濃度太高的漱口水容易刺激口腔黏膜，建議別長期使用。

醫師 黴菌 牙齒 蛀牙 牙醫

延伸閱讀

不吃紅肉、油炸…5旬「養生活教材」貌似80歲 醫曝關鍵：肌肉被掏空

友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

自認「老了」會影響壽命？ 15年研究揭露驚人結果：正面態度活更久

不是高血糖？讓人飯後秒打瞌睡 醫師點名另一個「隱藏元兇」

相關新聞

19縣市大雨特報 恐一路下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午13時30分針對全台19縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

不少人喜歡使用漱口水來清潔牙齒，認為能去除深層牙垢...

今晚罕見「血月」月全食再現 9月還有昴宿星團、土星衝美景

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

江祖平控副總兒硬上掀風波 婦團：完美被害人不存在 責任永遠在加害人

藝人江祖平日前親揭遭三立高層之子、前男友龔益霆傳訊性騷和性侵，引起社會譁然。有婦女團體表示，受害者不會總是符合大眾想像的...

中醫談白露養生：重清肺防秋燥 多吃「這顏色」食物

今天是節氣「白露」，代表正式揭開秋天的序章，中醫師張家蓓提醒，秋天屬於五行中的金，對應顏色為白色，是養肺的重點季節，也為...

豪雨炸19縣市「一路下到晚上」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區包含新竹縣、苗栗縣、台中市；大雨警戒區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。