快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

江祖平事件 食藥署：管制藥物若非醫藥用屬毒品

中央社／ 台北7日電
食藥署重申，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品。本報資料照片
食藥署重申，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品。本報資料照片

演員江祖平疑遭侵犯且事件疑涉管制藥品，食藥署今天表示，若非醫藥或科學用途，依法即屬毒品，涉及刑事責任，管制藥品不得私下流通交易或贈送，切勿將處方藥提供他人。

江祖平8月中旬透過社群媒體指稱，某女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，還有其他電視台女員工遭性騷。被指控者後續稱與江祖平曾交往；江祖平則間接承認自己就是受害當事人。整起事件引發外界討論。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇昨天在臉書指出，針對江祖平事件，衛生福利部專業出發點，應該是關切管制藥物為何會被作為迷藥流通。他在留言處指出，老百姓根本拿不到這些藥物，包括醫師本身，沒有精神科執照根本無權限開立。

食藥署今天透過文字回應媒體，近日報導所稱迷藥，若是有管制藥品成分的產品，因非屬醫藥及科學上需用，就屬於毒品，因涉及刑事責任，須由檢警調等緝毒機關，依據查獲事實認定後，才能判定涉及法律及刑責。

食藥署重申，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品。管制藥品皆屬醫師處方用藥，不得私下流通交易或贈送，民眾如有疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應。

食藥署說明，若私下流通交易或贈送，則涉違反毒品危害防制條例，由檢警調等緝毒機關偵辦。呼籲民眾不可將自己的藥品提供給他人，以免觸法。非法供應管制藥品於他人，恐涉及毒品危害防制條例等刑事責任。

藥品 毒品 醫師

延伸閱讀

「女人我最大」因為江祖平慘遭炎上 主持人藍心湄發聲了

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

誰願不幸被酸言八卦？高嘉瑜再聲援江祖平：別質疑受害者

江祖平揭性侵陷恐懼　NONO案吹哨者小紅老師聲援「權勢不是護身符」

相關新聞

19縣市大雨特報 恐一路下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午13時30分針對全台19縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

不少人喜歡使用漱口水來清潔牙齒，認為能去除深層牙垢...

今晚罕見「血月」月全食再現 9月還有昴宿星團、土星衝美景

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

江祖平控副總兒硬上掀風波 婦團：完美被害人不存在 責任永遠在加害人

藝人江祖平日前親揭遭三立高層之子、前男友龔益霆傳訊性騷和性侵，引起社會譁然。有婦女團體表示，受害者不會總是符合大眾想像的...

白露養生 中醫：重清肺防秋燥 多吃「這顏色」食物

今天是節氣「白露」，代表正式揭開秋天的序章，中醫師張家蓓提醒，秋天屬於五行中的金，對應顏色為白色，是養肺的重點季節，也為...

豪雨炸19縣市「一路下到晚上」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時15分針對19縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區包含新竹縣、苗栗縣、台中市；大雨警戒區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。