塔巴颱風影響 華航航空公布7、8日取消航班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航航班異動資訊，受塔巴颱風影響，華航7、8日航班取消資訊如下。

9月7日

CI921桃園飛往香港

9月8日

CI922、CI601/CI602 、CI903/CI904 、CI909/CI910、CI915/CI916 桃園往返香港

CI933/CI934 高雄往返香港

其餘部分航班可能調整起飛時間，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

香港 華航 颱風

