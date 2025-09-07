快訊

玉山八通關步道驚見虎頭蜂窩 至少「2顆籃球大」超嚇人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山國家公園八通關越嶺道6.3K處附近樹上有虎頭蜂築巢，目測距離步道僅7、8公尺，體積至少2顆籃球大。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山國家公園八通關越嶺道6.3K處附近樹上有虎頭蜂築巢，目測距離步道僅7、8公尺，體積至少2顆籃球大。圖／玉山國家公園管理處提供

玉山國家公園八通關越嶺道6.3K處，靠近樂樂山屋一帶發現樹上有虎頭蜂築巢，由於目測距離步道僅7、8公尺，體積至少2顆籃球大，玉管處緊急在該步道前後設警告牌，提醒山友小心快步通過，預計明天（8日）委請專業人員摘除蜂窩。

玉山國家公園管理處指出，秋天是虎頭蜂活動高峰期，近期巡查人員就在樂樂山屋一帶發現有虎頭蜂出沒，詳查後在八通關越嶺步道約6.3公里處發現虎頭蜂巢，且體積不小，大小勘比2個籃球，經現場研判該蜂巢內蜂恐具攻擊性。

由於，該虎頭蜂窩位置目測僅距離步道約7、8公尺，築巢高度雖超過2層樓，但仍不能輕忽，該處塔塔加管理站人員緊急於虎頭蜂窩前、中、後（前方20公尺、虎頭蜂窩下方、後方20公尺）等3處設置警告牌，提醒山友務必提高警覺。

玉管處表示，目前雖已在發現虎頭蜂窩區域設置告示牌，提醒山友途經該區域時，務必小心並且盡速安靜通過，切勿逗留；該處也通報林務單位協助，委請專業捕蜂人員於明天協助摘除蜂窩，但近期預計前往該路段的山友，仍請多加留意安全。

該處也再次呼籲，入秋後山區易出現虎頭蜂窩，上山別噴香水，以免吸引蜂群；若發現單隻虎頭蜂盤旋，切勿揮趕騷擾，應盡速離開；若遭成群虎頭蜂攻擊，可以衣物遮住頭部快速逃離；若不慎遭螫傷，並出現不適症狀就立刻求援送醫。

