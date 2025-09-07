藍眼淚+國際藝術島盼解馬祖淡季問題 觀光署長：朝國際高端市場發展

馬祖每年4至6月藍眼淚爆發期平均年吸22萬人前往觀賞，但隨著第3屆「馬祖國際藝術島」開展，預估可拉長旅客停留天數，從3天2夜延長至5天4夜，填補淡季問題。交通部觀光署長陳玉秀坦言，馬祖資源有限，無法海納國旅，未來朝國際高端市場發展，但強調非拋棄CP值，而是提高軟硬體的服務品質、提高滿意度。

根據觀光署統計近6年馬祖旅遊人次，2019年吸引21萬260人次、2020年22萬5517人次、2021年13萬8181人次、2022年22萬4719人次、2023年22萬4317人次、2024年18萬8452人次。

其中，每年4至9月因藍眼淚吸引大批人潮前往馬祖觀光，其中4至6月為藍眼淚爆發期，2019年至2024年第2季及第3季的人次，2019年第2季7萬748人次、第3季6萬2715人次；2020年第2季4萬600人次、第3季10萬4358人次；2021年第2季5萬89人次、第3季1萬7547人次；2022年第2季7萬1422人次、第3季8萬2089人次；2023年第2季8萬8587人次、第3季6萬5168人次；2024年第2季6萬5551人次、第3季5萬9543人次。

而馬祖國際藝術島以10年為願景、每2年舉辦1次，今年第3屆自9月5至11月16日展開，邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲與西班牙等地共55組藝術家參展，將南竿、北竿、東引、莒光等島嶼轉化為藝術舞台。

陳玉秀表示，馬祖的地質景觀非常有特色，又有戰情風情，而推廣觀光需要故事。過去國際藝術島無法突破文化圈的同溫層 ，觀光署要做的就是「破圈」，但馬祖每日住宿最大容納量約3807人，受困住宿、交通條件無法海納國旅，因此認為應為應鎖定喜歡找特殊性的國際客，走高端、重視品味、獨特性的市場。

至於是否未來離島觀光，甚至所有台灣國旅都拋開CP值，朝「高質化」的高端市場發展？陳玉秀強調，高端跟高品質不一定是指價格，但一定要提高滿意度。離島量能有限，要改善軟、硬體，提高滿意度，需要較長準備時間，且就算朝國際化發展，也要能滿足國內民眾重視的CP值，不會只鎖定高端客或不平價。

連江縣交通旅遊局局長陳如嵐說，今年馬祖住宿有240家，其中旅館5家、民宿235家，共可容納約3807人。交通部分主要以海空為主，每年空中遊客約18萬人次、海運約4萬人次，4至6月為藍眼淚爆發期，但同時也碰到霧季，只要起霧看到藍眼淚的機率就更大，因此交通會側重於海運。

陳如嵐坦言，國際客比率不高，全年僅1.8％，多為新加坡、香港旅客，主要是與馬祖文化差異大，像是福州旅客因文化同質性太高較少，若馬祖要朝國際客發展，就要將軟、硬體建構起來；陳如嵐指出，明年將發展多語系海上定位系統，也會訓練在地計程車服務旅客。

陳如嵐表示，馬祖年均吸20萬旅客，但疫後那年因報復性旅遊高達30萬人次到訪，反而因太多人，旅遊品質下降、滿意度也直直落，因此反向思考，交通不便是自然的保護，維持20多萬旅客人次的同時，也能維持旅客的滿意度，居民生活也不會受到太多干擾，如今旅客、民宿處於高原期，因此要強調「質」的發展，像是拉長旅客停留天數，從3至4天延長至7至8天，民宿策略則與業者商量，讓住宿3天以上旅客優先訂房。

連3屆的馬祖國際藝術島總策劃吳漢中補充，馬祖傳統觀光大宗為3天2夜，但統計第2屆藝術島期間，旅客停留4天3夜的比例較高，相較傳統旅客延長1天，第二高則為5天4夜及3天2夜，第三高則是停留7天。 馬祖國際藝術島以10年為願景、每2年舉辦1次，今年第3屆自9月5至11月16日展開，邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲與西班牙等地共55組藝術家參展。記者胡瑞玲／攝影 從左到右為馬祖國際藝術島總策劃吳漢中、觀光署長陳玉秀（左2）、連江縣交通旅遊局局長陳如嵐、觀光署馬管處處長洪志光。記者胡瑞玲／攝影 馬祖國際藝術島以10年為願景、每2年舉辦1次，今年第3屆自9月5至11月16日展開，邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲與西班牙等地共55組藝術家參展。記者胡瑞玲／攝影 馬祖國際藝術島以10年為願景、每2年舉辦1次，今年第3屆自9月5至11月16日展開，邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲與西班牙等地共55組藝術家參展。記者胡瑞玲／攝影 馬祖國際藝術島以10年為願景、每2年舉辦1次，今年第3屆自9月5至11月16日展開，邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲與西班牙等地共55組藝術家參展。記者胡瑞玲／攝影 馬祖南竿鄉北海坑道每年3月1日至11月30日止，夜賞藍眼淚全票350元，3歲以上12歲以下及65歲以上長者300元。記者胡瑞玲／攝影 觀光署長陳玉秀表示，馬祖的地質景觀非常有特色，又有戰情風情，而推廣觀光需要故事，因此觀光署要做的就是「破圈」發揚馬祖觀光。記者胡瑞玲／攝影 馬祖北竿知名景點芹壁村。記者胡瑞玲／攝影 馬祖國際藝術島以10年為願景、每2年舉辦1次，今年第3屆自9月5至11月16日展開，邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲與西班牙等地共55組藝術家參展。記者胡瑞玲／攝影 觀光署長陳玉秀坦言，馬祖資源有限，無法海納國旅，未來朝國際高端市場發展。記者胡瑞玲／攝影

商品推薦