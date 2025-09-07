快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

最明顯的線索就在眼前 餐廳有8種跡象別吃「轉身離開」就對了

雲林食用玉米減產漲價 今年中秋烤玉米恐得多花些錢

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林食用玉米主產地的虎尾鎮北溪里今天舉辦玉米節，今年因接連風雨衝擊減產，但北溪玉米仍水噹噹，也很好吃。記者蔡維斌／攝影
雲林食用玉米主產地的虎尾鎮北溪里今天舉辦玉米節，今年因接連風雨衝擊減產，但北溪玉米仍水噹噹，也很好吃。記者蔡維斌／攝影

雲林生產食用玉米重產地虎尾鎮北溪社區發展協會今天舉辦玉米文化節，帶領大家認識在地玉米產業，但今年7月接連強風暴雨重創食用玉米，農民苦不堪言，說辛若栽種的玉米大半都被風雨「收走」，目前市面每斤玉米均價達50元，中秋節想吃烤玉米的人可能得抓緊荷包。

雲林縣主要種植食用玉米分布於土庫鎮、元長鄉、虎尾鎮，今年7月颱風暴雨接連來襲，各地即將收成的玉米株倒伏嚴重，農民心血泡湯苦不堪言。

虎尾最大產地的北溪里玉米農劉蓮花指出，她種的3、4分地玉米田，6月初才剛播種玉米苗，7月初正要發育，準備「吐穗」結果時，沒想到颱風的強烈風勢將田園的玉米株吹倒殆盡，半數的玉米幾乎都倒伏無法收成，即便幸運存活，結穗情況也不理想。

玉米農江坤宗表示，他所種的玉米也受損約3成左右，以往產地價每台斤約8元，現在因受災減產，每台斤產地價已漲至10至12元左右，市面零售價每斤可達約40至50元，中秋節將至，進入烤玉米旺季，今年想在秋節烤玉米的人，恐怕得多花費多一點。

虎尾鎮公所表示，虎尾鎮受理風災農損達3000多筆，其中有500筆是玉米受損，日前已完成全鎮勘查，天然災害現金救助已陸續發放。

虎尾北溪社區打造「剪紙藝術村」聞名全國，從藝術到推廣玉米產業及食農教育績效卓著，社區發展協會理事長江炳辛更榮獲「農村領航獎」，成為全國典範，今天舉辦「玉米文化節」，江炳辛表示，社區準備1000台斤玉米讓民眾大飽口福，同時帶領民眾走入社區深度導覽，認識玉米生長過程及玉米產業的創新和推廣，帶動更多青年返鄉。

雲林食用玉米主產地的虎尾鎮北溪里今天舉辦玉米節，今年因接連風雨衝擊減產，但北溪玉米仍水噹噹，也很好吃。記者蔡維斌／攝影
雲林食用玉米主產地的虎尾鎮北溪里今天舉辦玉米節，今年因接連風雨衝擊減產，但北溪玉米仍水噹噹，也很好吃。記者蔡維斌／攝影
雲林食用玉米主產地的虎尾鎮北溪里今天舉辦玉米節，今年因接連風雨衝擊減產而漲價，今年中秋想烤玉米恐得傷荷包。記者蔡維斌／攝影
雲林食用玉米主產地的虎尾鎮北溪里今天舉辦玉米節，今年因接連風雨衝擊減產而漲價，今年中秋想烤玉米恐得傷荷包。記者蔡維斌／攝影

產地 虎尾鎮 中秋節

延伸閱讀

洗腦歌「星期六去斗六」動畫爆紅 雲林縣推真人版上線

美黃豆玉米豐收 農民憂中國一船都沒買

台中驚傳隨機攻擊 婦人暗夜遭毆打狠踹、丟玉米罐頭砸傷臉

家樂福冷凍水餃選哪款？ 內行人推「1品牌」：59元便宜好吃

相關新聞

19縣市大雨特報 恐一路下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午13時30分針對全台19縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

今晚罕見「血月」月全食再現 9月還有昴宿星團、土星衝美景

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

江祖平控副總兒硬上掀風波 婦團：完美被害人不存在 責任永遠在加害人

藝人江祖平日前親揭遭三立高層之子、前男友龔益霆傳訊性騷和性侵，引起社會譁然。有婦女團體表示，受害者不會總是符合大眾想像的...

藍眼淚+國際藝術島盼解馬祖淡季問題 觀光署長：朝國際高端市場發展

馬祖每年4至6月藍眼淚爆發期平均年吸22萬人前往觀賞，但隨著第3屆「馬祖國際藝術島」開展，預估可拉長旅客停留天數，從3天...

雲林食用玉米減產漲價 今年中秋烤玉米恐得多花些錢

雲林生產食用玉米重產地的虎尾鎮北溪社區發展協會今天舉辦玉米文化節，帶領大家認識在地玉米產業，但今年7月接連強風暴雨重創食...

從脊髓損傷到站上帕運 羽球好手楊伊宸分享生命故事惹淚

我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她在16年前遭工廠鐵捲門砸傷脊椎，面臨終身坐輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。