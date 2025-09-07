雲林食用玉米減產漲價 今年中秋烤玉米恐得多花些錢
雲林生產食用玉米重產地的虎尾鎮北溪社區發展協會今天舉辦玉米文化節，帶領大家認識在地玉米產業，但今年7月接連強風暴雨重創食用玉米，農民苦不堪言，說辛若栽種的玉米大半都被風雨「收走」，目前市面每斤玉米均價達50元，中秋節想吃烤玉米的人可能得抓緊荷包。
雲林縣主要種植食用玉米分布於土庫鎮、元長鄉、虎尾鎮，今年7月颱風暴雨接連來襲，各地即將收成的玉米株倒伏嚴重，農民心血泡湯苦不堪言。
虎尾最大產地的北溪里玉米農劉蓮花指出，她種的3、4分地玉米田，6月初才剛播種玉米苗，7月初正要發育，準備「吐穗」結果時，沒想到颱風的強烈風勢將田園的玉米株吹倒殆盡，半數的玉米幾乎都倒伏無法收成，即便幸運存活，結穗情況也不理想。
玉米農江坤宗表示，他所種的玉米也受損約3成左右，以往產地價每台斤約8元，現在因受災減產，每台斤產地價已漲至10至12元左右，市面零售價每斤可達約40至50元，中秋節將至，進入烤玉米旺季，今年想在秋節烤玉米的人，恐怕得多花費多一點。
虎尾鎮公所表示，虎尾鎮受理風災農損達3000多筆，其中有500筆是玉米受損，日前已完成全鎮勘查，天然災害現金救助已陸續發放。
虎尾北溪社區打造「剪紙藝術村」聞名全國，從藝術到推廣玉米產業及食農教育績效卓著，社區發展協會理事長江炳辛更榮獲「農村領航獎」，成為全國典範，今天舉辦「玉米文化節」，江炳辛表示，社區準備1000台斤玉米讓民眾大飽口福，同時帶領民眾走入社區深度導覽，認識玉米生長過程及玉米產業的創新和推廣，帶動更多青年返鄉。
