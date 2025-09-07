快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

最明顯的線索就在眼前 餐廳有8種跡象別吃「轉身離開」就對了

聽新聞
0:00 / 0:00

從脊髓損傷到站上帕運 羽球好手楊伊宸分享生命故事惹淚

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。記者宋原彰／翻攝
我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。記者宋原彰／翻攝

我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她在16年前遭工廠鐵捲門砸傷脊椎，面臨終身坐輪椅，又遇上離婚官司，感到心灰意冷時，在脊髓損傷潛能發展中心鼓勵協助下，學習拿起球拍，一步步踏上訓練之路，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。

帕運(帕拉林匹克運動會 Paralympic Games)臺灣羽球選手楊伊宸，還未接觸羽球前，2009年在面臨離婚官司時年僅29歲，某日因為工作時抱著1歲女兒行經廠房門口，因鐵捲門鐵鍊斷裂落下，砸中她的腰部後昏迷，送醫後發現脊椎T10至T12節脊髓嚴重損傷，一度僅剩頭部能動，術後她積極復健並反覆用拐杖與助行器撐著。

楊伊宸為了不讓親友擔心，術後1年使用拐杖與助行器撐著性走，讓自己在他人眼中依然能站立行走，而卻導致關節磨損與意外跌倒，她最後選擇終身靠輪椅生活。過去她在婚姻中遭夫家言語暴力，喪失經濟支持後，還曾撿起店內餅乾及自助餐剩下的菜湯泡飯充當六個月大女兒的副食品，在離婚官司中又面臨受傷意外，讓她身心劇創。

楊伊宸說，每次到醫院復健，總有脊髓損傷傷友熱情來邀約她打羽球，後來應邀前往後，她開始從輪椅不會推、追球趕不及、脊髓損傷無核心肌群，甚至下肢張力腿部重心偏移，到後來努力讓自己頸部與上臂成為代償力量，「感覺再次燃起生命火焰」，最後甚至成為帕運羽球選手。

楊伊宸今年8月中搬到高雄，往返高雄、屏東訓練，備戰未來每一場比賽，她說期望大眾關注脊髓損傷所面臨生活的困境，鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。

財團法人脊髓損傷潛能發展中心林進興董事長說明，伊宸的經歷與樂觀陽光正面的形象如同代表著中心30年來協助全台來自各地不同程度的脊髓損傷傷友，從生活重建、社會適應、職業重建等過程，中心無償提供課程訓練，一步步讓傷友重新找回尊嚴與希望。

我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。記者宋原彰／翻攝
我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。記者宋原彰／翻攝
我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。記者宋原彰／翻攝
我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。記者宋原彰／翻攝

輪椅 離婚

延伸閱讀

羽球／全國國高中盃9日開打 中租大同易仲祥高男奪冠呼聲高

護理系大學生車禍脊髓受損 咬牙復健成脊髓損傷中心個管師

帕運羽球好手楊伊宸巴黎圓夢 盼助更多脊髓損傷者

國三生用羽球拍打石頭害同學右眼近失明 媽媽連帶要賠240萬

相關新聞

19縣市大雨特報 恐一路下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午13時30分針對全台19縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

今晚罕見「血月」月全食再現 9月還有昴宿星團、土星衝美景

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

江祖平控副總兒硬上掀風波 婦團：完美被害人不存在 責任永遠在加害人

藝人江祖平日前親揭遭三立高層之子、前男友龔益霆傳訊性騷和性侵，引起社會譁然。有婦女團體表示，受害者不會總是符合大眾想像的...

藍眼淚+國際藝術島盼解馬祖淡季問題 觀光署長：朝國際高端市場發展

馬祖每年4至6月藍眼淚爆發期平均年吸22萬人前往觀賞，但隨著第3屆「馬祖國際藝術島」開展，預估可拉長旅客停留天數，從3天...

雲林食用玉米減產漲價 今年中秋烤玉米恐得多花些錢

雲林生產食用玉米重產地的虎尾鎮北溪社區發展協會今天舉辦玉米文化節，帶領大家認識在地玉米產業，但今年7月接連強風暴雨重創食...

從脊髓損傷到站上帕運 羽球好手楊伊宸分享生命故事惹淚

我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她在16年前遭工廠鐵捲門砸傷脊椎，面臨終身坐輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。