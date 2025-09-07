從脊髓損傷到站上帕運 羽球好手楊伊宸分享生命故事惹淚

我國輪椅WH2級羽球好手楊伊宸多年來征戰各比賽，去年如願初登巴黎帕運舞台，她在16年前遭工廠鐵捲門砸傷脊椎，面臨終身坐輪椅，又遇上離婚官司，感到心灰意冷時，在脊髓損傷潛能發展中心鼓勵協助下，學習拿起球拍，一步步踏上訓練之路，她說希望自己的生命故事能鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。

帕運(帕拉林匹克運動會 Paralympic Games)臺灣羽球選手楊伊宸，還未接觸羽球前，2009年在面臨離婚官司時年僅29歲，某日因為工作時抱著1歲女兒行經廠房門口，因鐵捲門鐵鍊斷裂落下，砸中她的腰部後昏迷，送醫後發現脊椎T10至T12節脊髓嚴重損傷，一度僅剩頭部能動，術後她積極復健並反覆用拐杖與助行器撐著。

楊伊宸為了不讓親友擔心，術後1年使用拐杖與助行器撐著性走，讓自己在他人眼中依然能站立行走，而卻導致關節磨損與意外跌倒，她最後選擇終身靠輪椅生活。過去她在婚姻中遭夫家言語暴力，喪失經濟支持後，還曾撿起店內餅乾及自助餐剩下的菜湯泡飯充當六個月大女兒的副食品，在離婚官司中又面臨受傷意外，讓她身心劇創。

楊伊宸說，每次到醫院復健，總有脊髓損傷傷友熱情來邀約她打羽球，後來應邀前往後，她開始從輪椅不會推、追球趕不及、脊髓損傷無核心肌群，甚至下肢張力腿部重心偏移，到後來努力讓自己頸部與上臂成為代償力量，「感覺再次燃起生命火焰」，最後甚至成為帕運羽球選手。

楊伊宸今年8月中搬到高雄，往返高雄、屏東訓練，備戰未來每一場比賽，她說期望大眾關注脊髓損傷所面臨生活的困境，鼓勵更多等待新生的傷友，將傷痛轉化為對生命的盼望。

財團法人脊髓損傷潛能發展中心林進興董事長說明，伊宸的經歷與樂觀陽光正面的形象如同代表著中心30年來協助全台來自各地不同程度的脊髓損傷傷友，從生活重建、社會適應、職業重建等過程，中心無償提供課程訓練，一步步讓傷友重新找回尊嚴與希望。

