馬祖藝術島開跑 陳玉秀：提升品質鎖定國際客

第3屆馬祖國際藝術島開跑，觀光署長陳玉秀說，馬祖地質景觀具有特色，加上馬祖藝術島讓本土及國際藝術家進駐創作，融入當地文化特色，比起國旅，應提升品質專攻國際高端旅客。

馬祖國際藝術島以10年為願景，每2年舉辦1次，結合藝術、教育與建築，旨在透過策展與地方創生，活化四鄉五島與海洋文化，並將藝術融入島嶼的日常，活動同時以「跳島旅遊」的形式展開，讓參觀者欣賞作品之餘，也能體驗馬祖獨特的風土人情。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處表示，馬祖國際藝術島的最大特色，是將藝術帶進坑道、據點、聚落、港口與自然景觀，讓觀眾在欣賞作品的同時，也能走進島嶼的歷史與日常。

陳玉秀接受媒體訪問表示，每個土地都有故事，而馬祖的地質景觀已經很有特色，馬祖藝術島透過邀請本土及國際藝術家的創作，重新詮釋馬祖土地的故事。

陳玉秀認為，這樣的形式比起國旅旅客，更適合發展國際旅客，尤其高端的遊客市場。陳玉秀表示，以前做國際藝術島常常會認為是文化圈自己的事，現在她希望可以破圈，帶動當地觀光。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐表示，馬祖目前約有200多家旅館和民宿，可以容納將近4000名旅客，而馬祖1年約20餘萬名遊客，這已經是馬祖旅遊服務品質的上限，如果再高將會導致旅客、當地居民的不滿意度升高。

陳玉秀說，因此未來想要把當地旅遊的品質提高，希望能把目前國際旅客僅占1.8%的占比提升，鎖定國際旅客，而非解決交通及住宿量能不夠的問題，而是把這個不足當成保護當地的一種方式。

根據第2屆藝術島的問卷，參觀藝術島的遊客平均停留4天3夜，其次則是5天4夜及3天2夜，顯示藝術島讓旅客停留時間拉長。

「文化是觀光的靈魂，觀光是文化的舞台。」陳玉秀說，要達到目標沒有這麼容易，雖然已經有部分項目進行，但會使用教育訓練、先改變軟體方面的問題，像是服務品質提升、雙語能力、旅宿給予觀光資訊的能力等。

