台灣影人威尼斯影展發光 李遠感謝創作者熱情

中央社／ 台北7日電

第82屆威尼斯影展公布獲獎名單，導演陳芯宜執導「雲在兩千米」奪沉浸式大獎，導演蔡明亮、舒淇、謝文明也大放異彩，文化部長李遠感謝台灣影人持續創作的熱情與努力。

陳芯宜全新VR沉浸式作品「雲在兩千米」，作品改編自吳明益小說「苦雨之地」中的同名短篇，以詩意影像與深厚情感奪得沉浸式大獎（Grand Prize），是繼2022年「無法離開的人」之後，再度於此單元獲得最高榮譽。

蔡明亮雙喜臨門，全新紀實創作「回家」入選觀摩單元，獲得熱烈關注；經典之作「愛情萬歲」4K修復版入選經典單元，蔡明亮更榮獲費比西國際影評人協會「費比西百年終身成就獎」。

演員舒淇首次跨足編導長片，即以作品「女孩」入圍主競賽單元，於威尼斯首映後引發國際觀眾熱烈迴響，現場更獲得長達15分鐘熱烈掌聲，讓「女孩」成為今年影壇最受矚目焦點之一。

動畫也大放異彩，謝文明動畫短片「螳螂」入圍「地平線競賽單元」，刷新台灣動畫短片在此單元的紀錄，持續拓展國際影壇的版圖。

李遠第一時間透過駐義大利代表處文化組向劇組團隊表達祝賀，他今天透過新聞稿表示，台灣影視作品能在全球三大影展之一的威尼斯影展獲得豐碩的成果，是所有影視工作者長期努力結晶。

李遠說，這不僅是對台灣影視產業的肯定，更是對多元文化與自由創作環境的最佳證明。文化部將持續支持台灣影視，並透過各種方式將優秀作品推向國際，讓世界看見台灣的創意與實力。

