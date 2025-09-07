塔巴颱風星宇航空異動

不少人誤以為糖尿病只能靠藥物控制，最終甚至得仰賴胰島素注射，但其實，若能及早介入、積極減重，糖尿病是有機會「逆轉」的！根據權威醫學期刊《The Lancet》研究，團隊招募了未滿六年的糖尿病患者，進行低熱量減重計畫，結果發現，若能減少超過15公斤，高達86％的第二型糖尿病患者在無需用藥的情況下，成功達到病情緩解。

2025-09-07 13:36