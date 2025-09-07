快訊

塔巴颱風台灣虎航航班最新動態

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

受塔巴颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下。

9月7日航班取消如下：

- IT321 高雄-澳門航班

- IT372 澳門-台中航班

9月8日航班取消如下：

- IT371 台中-澳門航班

- IT322 澳門-高雄航班

建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。

澳門 颱風 台灣虎航

