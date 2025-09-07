原民之耀巡迴展移師高雄 文化瑰寶齊聚高美館

快訊

中央社／ 台北7日電

高雄市立美術館推出「bulabulay．原民之耀-台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」，匯聚19座公私立博物館、部落與私人收藏珍稀文資級古物，盼觀眾感受原民生活智慧與精神價值。

展覽開幕式6日舉行。高美館長顏名宏表示，高美館自1995年典藏首件原住民作品開始，即啟動「南島當代記憶工程」，逐步建立原住民族藝術品典藏脈絡與研究基礎，2021年更建立文化品牌「泛．南．島藝術祭」，此次國寶與眾多文資級古物特別展出，更提供當代社會對於文化資產保存的思考路徑。

策展人李莎莉表示，展名bulabulay源自於排灣族、卑南族及阿美族語，意指「很棒的、很美的」，同時也蘊含「極具經典」的深層寓意。

李莎莉表示，展覽集結數十件具文資身分的原民古物，從距今約7000年前的大坌坑文化的考古遺物，延伸至當代原住民族傳統工藝創作，串起台灣原民文化演進的歷史脈絡。這些文物是歷史的見證，也是族群認同與文化傳承的重要媒介，觀眾可以透過文物閱讀感受原住民族的生活智慧與精神價值。

根據高美館提供的新聞稿，展覽共規劃「考古：農獵之用的俐落材器」、「貝衣：雲雪真珠的重量穿搭」、「雲豹：謎般神采的貓科變身」、「貴氣：排灣家名的炫世精品」、「創造：族群新物的現代波動」等展區，更新增「巧手：阿美驚豔的尋常家物」、「眼透：雅美銀閃的亮耀頂盔」，從部落日常到當代創造，帶領觀眾在跨越數千年的文化記憶中，看見台灣原民文化在歷史與當代之間不斷延續、流動與再生。

「bulabulay．原民之耀-台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」，即日起至12月28日，在高美館4樓展覽室展出。

文物 高美館 原住民族

