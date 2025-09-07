李渝「溫州街的故事」 看見台北人風貌與風骨

已故作家李渝生前首部小說集「溫州街的故事」，展現1949年以後的台北人風貌與風骨，小說近期重新出版。

導讀分享會6日在台北「臺靜農人文會館」舉行，活動由聯合文學出版社主辦，作家楊佳嫻主講，梅家玲、唐捐引言，會中同時導讀李渝「溫州街的故事」其中篇章，以及她的唯一長篇小說「金絲猿的故事」。

楊佳嫻表示，李渝作品看來表面平靜，內裡卻風聲鶴唳，滿是時代滄桑。李渝喜歡寫戰爭，包括實際的沙場征戰，並延伸「情場如戰場」、「麻將桌上的博弈」，以及「內心世界的拉扯之戰」，讓人想起張愛玲。

楊佳嫻表示，李渝並不喜歡張愛玲，認為張的小說人物總是走下坡，時代、生活、生命非常黑暗。楊佳嫻認為，李渝小說即使黑暗，但人物不會一直墜落下去，精神上總有昂揚之處將之提振起來。

台大特聘教授梅家玲引言表示，她常以李渝作品作為授課教材，編選的小說選集也收錄李渝作品，很多學生由此受到啟發。梅家玲也提及李渝的父親與臺靜農的情誼，反映在李渝小說中敘寫1949年之後文化人經歷的創傷驚惶，同時孕育了下一代認識自己的土地。

詩人唐捐談到李渝對文化的深度關注，及其「三遠」的創作美學，包括深遠、高遠及平遠，展現獨特凝練的詩意和淡靜。

李渝1944年生於重慶，1949年隨家人渡海來台，台大外文系畢業，美國加州大學柏克萊分校中國藝術史博士，赴美期間與作家夫婿郭松棻參加保釣運動，1983年獲時報文學獎，重返文學隊伍，並陸續發表「溫州街的故事」系列作品。

根據「溫州街的故事」一書出版前言，書中展現李渝對於近代史的深切關懷，書寫戰亂流亡的悲愴，白色恐怖、文化大革命裡被政治斲喪的人，細訴一代知識分子落難遷徙的滄桑，在失去的時空裡尋找個人和集體的記憶。

商品推薦