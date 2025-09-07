男人40歲後當心更年期悄上門 醫揭5徵兆須留意

男性也有更年期且40歲後就可能發生，50歲高階經理人累到沒「性」趣檢查才發現；醫師提醒，性慾減退、精神體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加，恐是男性更年期預兆。

男性更年期其實並不罕見，開業泌尿科醫師顧芳瑜近期透過新聞稿提醒，男性更年期常發生於40至55歲之間，常誤認是老化或壓力過大而延誤治療；最常見患者抱怨，即使睡很久，早上起床仍感疲憊，夜間淺眠、失眠情況也十分常見，並可能伴隨性慾下降與勃起功能退化。

顧芳瑜說，男性更年期典型症狀，包含性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加等，若5大預兆出現3項以上，就應提高警覺；除了性功能與精神狀態，荷爾蒙下降也會改變外觀，如腹部脂肪堆積、肌肉量減少，甚至可能出現「女乳症」現象。

顧芳瑜分享近期遇到臨床案例，是一名50歲左右高階主管，近年常感到下班後只想癱在沙發上，甚至在親密行為中途就不行了；他原以為是工作壓力或年紀使然，直到失眠影響工作表現，在同事提醒下就醫，經抽血與男性更年期量表評估，確診男性荷爾蒙不足。

顧芳瑜說，除接受診斷與必要藥物治療，對男性更年期患者而言，日常自我保養同樣關鍵，建議規律運動、維持身體活動量，攝取雞胸肉、魚類、豆類等高蛋白食物，以及補充富含鋅、硒與維生素D食材，包含海鮮、堅果、鮭魚等，調整生活型態，有助男性平穩度過更年期。

有不少男性擔心透過外源性補充睪固酮，會讓睪丸萎縮導致尺寸變短，顧芳瑜表示，陰莖長度不會改變，但睪丸體積可能縮小，所以在補充「睪固酮」之前，醫師會詳細與病患討論未來是否還有生育打算，再選擇適合治療方式。

