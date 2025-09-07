快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

今晚罕見「血月」月全食再現 9月還有昴宿星團、土星衝美景

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣明天凌晨夜空將上演一場少見且壯觀月全食天象，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。圖／天文館提供
台灣明天凌晨夜空將上演一場少見且壯觀月全食天象，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。圖／天文館提供

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中央氣象署天文站主任蔡禹民說，除了今晚可看到「血月」月全食外，9、10月還有機會欣賞到昴宿星團及「土星衝」的美景。

蔡禹民表示，月全食要太陽、地球及月球剛好在同一條線，此次能完整看到月全食過程相當罕見，而且昨（6日）才剛中元節，在中元節期間出現血月這件事，也是蠻特殊、有趣，只是今明2天受到南方雲系北移影響，今晚可能要在雲縫中賞月，想看到完整月亮需碰運氣。

蔡禹民進一步指出，除了今晚的血月外，9月、10月還有2大天文美景有機會看到，就是昴宿星團及「土星衝」。昴（音同卯）宿星團是位於金牛座的疏散星團，又稱為「七姊妹星團」，因為視力良好的人，可以肉眼直接看到七顆星，在每年秋冬之際，只要找到金牛座，就可以看到疏散星團。

而「土星衝」則是土星走到地球的另外一側，這時太陽、地球、土星連成一條線，「土星衝」也是土星亮度最高的時候，整個晚上都容易欣賞得到。

蔡禹民說，昴宿星團及「土星衝」美景不用特地跑到高山，就算是光害嚴重的台北市區，都有機會看得到，因為昴宿星團的亮度比光害更亮，而土星亮度更高，建議民眾夜間可以稍微抬頭，或是前往較空曠的地方，就有機會欣賞得到。

台北天文氣象站技佐游鎮宇建議，9月13日凌晨月亮運行位置與昴宿星團接近，屆時若天氣條件良好，肉眼即可看到在月亮附近有好幾顆星星，而往東邊到天頂是最佳觀測位置。

而「土星衝」則可在9月21日觀賞得到，游鎮宇說，「土星衝」是幾乎每年都可看得到的星象，用望遠鏡觀測，可看到清晰土星影像及土星環。

土星 血月 月全食

延伸閱讀

今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

今晚月全食紅月再現 新竹以北賞月條較佳

未來15年內最長「紅月」8日現身！月食時間、賞月地點攻略

相關新聞

運動過度送急診？ 醫：除了熱中暑還要小心「肌肉燒壞」

近日天氣高溫悶熱，不少人改至室內運動，避開酷熱陽光。不過，激烈運動可能讓「肌肉燒壞」，即罹患橫紋肌溶解症。大林慈濟醫院急...

受塔巴颱風影響 星宇今、明港澳部分航班取消

颱風塔巴往港澳方向移動，影響台灣赴港澳航班，星宇航空宣布，今明2天赴澳門及香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息...

研究證實減重逾15公斤 86%能逆轉糖尿病…醫授3方法教你控糖

不少人誤以為糖尿病只能靠藥物控制，最終甚至得仰賴胰島素注射，但其實，若能及早介入、積極減重，糖尿病是有機會「逆轉」的！根據權威醫學期刊《The Lancet》研究，團隊招募了未滿六年的糖尿病患者，進行低熱量減重計畫，結果發現，若能減少超過15公斤，高達86％的第二型糖尿病患者在無需用藥的情況下，成功達到病情緩解。

今晚月全食「紅月」再現 氣象署：恐雲縫中賞月

月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中...

塔巴颱風估明登陸廣東 氣象署：今明全台午後防大雨

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，塔巴颱風昨天生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明...

少追劇一集！增血清素竟能控制糖尿病 醫曝病情「大腦才是幕後黑手」

全台糖尿病患超過200萬人，很多人聽到「糖尿病」，腦中第一個反應就是「血糖太高」，所以就拚命少吃甜、少吃澱粉，甚至有人為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。