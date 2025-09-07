今晚罕見「血月」月全食再現 9月還有昴宿星團、土星衝美景
月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨0時27分至3時57分，能見證月缺月又圓，其間1時30分能見赤銅色紅月。中央氣象署天文站主任蔡禹民說，除了今晚可看到「血月」月全食外，9、10月還有機會欣賞到昴宿星團及「土星衝」的美景。
蔡禹民表示，月全食要太陽、地球及月球剛好在同一條線，此次能完整看到月全食過程相當罕見，而且昨（6日）才剛中元節，在中元節期間出現血月這件事，也是蠻特殊、有趣，只是今明2天受到南方雲系北移影響，今晚可能要在雲縫中賞月，想看到完整月亮需碰運氣。
蔡禹民進一步指出，除了今晚的血月外，9月、10月還有2大天文美景有機會看到，就是昴宿星團及「土星衝」。昴（音同卯）宿星團是位於金牛座的疏散星團，又稱為「七姊妹星團」，因為視力良好的人，可以肉眼直接看到七顆星，在每年秋冬之際，只要找到金牛座，就可以看到疏散星團。
而「土星衝」則是土星走到地球的另外一側，這時太陽、地球、土星連成一條線，「土星衝」也是土星亮度最高的時候，整個晚上都容易欣賞得到。
蔡禹民說，昴宿星團及「土星衝」美景不用特地跑到高山，就算是光害嚴重的台北市區，都有機會看得到，因為昴宿星團的亮度比光害更亮，而土星亮度更高，建議民眾夜間可以稍微抬頭，或是前往較空曠的地方，就有機會欣賞得到。
台北天文氣象站技佐游鎮宇建議，9月13日凌晨月亮運行位置與昴宿星團接近，屆時若天氣條件良好，肉眼即可看到在月亮附近有好幾顆星星，而往東邊到天頂是最佳觀測位置。
而「土星衝」則可在9月21日觀賞得到，游鎮宇說，「土星衝」是幾乎每年都可看得到的星象，用望遠鏡觀測，可看到清晰土星影像及土星環。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言